Ned med støjen på Roskildevej

Af Annette Reckendorph, Formand for SF i Brøndby og kandidat til kommnalvalget i 2021

Brøndbyborgernes sundhed ligger mig meget på sinde, derfor skal støjen på Roskildevej nedsættes. Det vil give borgerne i Brøndby Nord et bedre liv uden unødvendig støj.

Flere borgere i Brøndby Nord har ikke mulighed for at have åbne vinduer, da trafikstøjen fra bl.a. Roskildevej er betydelig. Hvorfor gør vores kommunalbestyrelse ikke noget. Hele kommunalbestyrelsen har kendskab til, at trafikstøjen fra Roskildevej er et problem, men der sker ikke noget.

Er det svært? Er kommunalbestyrelsen uden handlemuligheder?

Svaret er Nej. Kommunalbestyrelsen kan anmode politiet om at nedsætte hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 50 km/t, Dette bør ikke være et problem, da bl.a. Glostrup også har en fartgrænse på 50 km/t på Roskildevej. Dette vil reducere støjen med 2,9 dB, hvilke er en hørbar reduktion af støjen. (Ændring til 60 km/t vil alene reducere støjen med 1,4 dB).

Det er vigtigt at vores borgerne ikke udsættes for støj, da det har en væsentlig negativ påvirkning på borgernes sundhed. Dette i form af øget risiko for hjertekarsygdomme, diabetes og kræft.

Derudover har støjen også en negativ effekt på indlæringseffekten. Det er bl.a. påvist, at trafikstøj ved skoler muligvis fører til dårligere læseforståelse og hukommelse blandt børn.

Dette kan vi ikke være bekendt. – slet ikke når det er win/ win situation. Vi forbedrer Brøndby Nord borgerens helbred mv. og sparer sundhedsomkostninger.

Hvorfor har Socialdemokraterne bare siddet med hænderne i skødet. Vi bør dømme folk på deres handlinger og det at Socialdemokraterne ikke gør noget er også en handling.

Jeg vil reducere trafikstøjen fra Roskildevej, da sundheden for borgerne i Brøndby Nord også er vigtig for mig.