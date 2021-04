Musikken spiller igen

Stueetagen af Ældrecenter Sydvestvej blev fyldt med god, klassisk musik fredag formiddag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag formiddag var der koncert med en strygerkvartet fra Copenhagen Phil på Ældrecenter Sydvestvej. De spillede populær, klassisk musik, som de ældre kunne synge med på

Af Jesper Ernst Henriksen

Mens foråret udenfor er begyndt at spire, er det nu endelig muligt for ældrecentrene at samle mange beboere og personale indendørs, da de fleste er blevet vaccineret.

Det skete for eksempel i fredags på Ældrecenter Sydvestvej, hvor de fik besøg af en strygerkvartet fra Copenhagen Phil, der kalder sig for hele Sjællands symfoniorkester. De er i disse uger på besøg på 32 Sjællandske Plejehjem.

– Copenhagen Phil er hele Sjællands symfoniorkester, og vi vil gerne møde så mange sjællandske borgere som muligt. Det har selvsagt været vanskeligt i den seneste tid, og derfor er vi utrolig glade for igen at lade musikken spille på Sjælland. Det er vores ambition, at alle, der kommer i berøring med orkestret, får en uforglemmelig og inspirerende oplevelse, siger Musikchef Peter Lodahl.

Musikken var særligt udvalgte numre, som de fleste af de ældre kendte. Meget aktuelt med vejret udenfor spillede de blandt andet Kom maj du søde milde, der er skrevet af Mozart og Den blå anemone.

Kvartetten sluttede af med nummeret Gott erhalte Franz den Kaiser, der er skrevet af Joseph Haydn. Melodien fik senere en tekst af August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der starter med de berømte ord Deutschland, Deutschland über alles, hvilket der blev mumlet lidt om blandt de ældre. I dag bliver den del af teksten dog ikke længere brugt som tysk nationalsang, men melodien bliver stadig brugt.