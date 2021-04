Motorcyklist kørte 300 km/t

Københavns Vestegns Politi har sigtet en 26-årig mand fra Glostrup, som de mener har kørt op mod 300 kilometer i timen på sin motorcykel mellem andre trafikanter på en motorvej, kørt på baghjulet og flygtet fra politiet

Af Jesper Ernst Henriksen

I begyndelsen af april dukkede en video op på internettet med optagelser fra en motorcykel, som blandt andet kører på baghjulet, flygter fra politiet og kører med op mod 300 kilometer i timen mellem andre trafikanter på en motorvej.

I sidste uge indledte Københavns Vestegns Politi en efterforskning af kørslen på videoen, som blandt andet foregår i Glostrup, og fredag blev en 26-årig mand fra Glostrup anholdt og sigtet for grove overtrædelser af færdselsloven samt straffelovens bestemmelser om at bringe andres liv og helbred i fare med mulighed for fængselsstraf.

– Videoen viser en adfærd uden omtanke for andre medborgeres sikkerhed. Når man kører omkring 300 kilometer i timen tæt mellem helt almindelige trafikanter, mener vi, Straffelovens regler om at fremkalde fare for andre kommer i spil – og det har vi sigtet ham for, siger vicepolitiinspektør Andreas Mollerup, Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at politiet fortsætter sin efterforskning. Når den er afslutet, vil det være op til anklagemyndigheden at vurdere, om sagen skal for en dommer.

Ved anholdelsen beslaglagde efterforskerne en motorcykel, som menes anvendt ved kørslen på videoen, og inddrog den 26-åriges førerret. Hvorvidt motorcyklen skal konfiskeres og førerretten frakendes afgøres også i sidste ende af retten.

Efterforskningen viser, at videoen er optaget en aften i august 2020 og dermed før den nye strafskærpelse for vanvidskørsel, der trådte i kraft 31. marts i år.

Straffeloven § 252

Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed