Ligeværd ønsker handling

Mogens Matheisen og resten af Unge for Ligeværd kan glæde sig over, at det bliver nemmere for unge med særlige behov fra Glostrup at få en lejlighed. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Debat.

Af Mogens Mathiesen Formand for Ligeværd Storkøbenhavn

Boliger og socialt fællesskab er meget vigtigt for unge og voksne med særlige behov. Men også at bo spredt i et boligområde.

Ligeværd har i flere år arbejdet med en model som vi har forstået, der er stor sympati for. 10 lejligheder spredt i en almennyttig boligforening til ni unge og voksne med særlige behov og en lejlighed til fællesskab. En almennyttige boligforening er villig til at indgå i en aftale med Glostrup Kommune.

Ligeværd har ved konkrete drøftelser med politikere og embedsværk forstået at det er et ønske, der er forståelse for. Så nu magler vi kun konkret handling.

Derfor spørger Ligeværd hvilke partier i Glostrup vil føre det ud i praksis?

Ligeværd vil gerne have en tilbagemelding fra partierne, om de er med på at gøre ønsker til virkelighed. Lejligheden til socialt fælleskab kan støttes af eks.empelvis ansatte, men også frivillige (Ligeværd) samt social viceværter og andre.

Ligeværd er villig til at deltage i en arbejdsgruppe, så ønsket kan blive til virkelighed.

Interesserede i Ligeværd kan kontakte Mogens Mathiesen på telefon 24 21 34 75 eller mail: Mogens@ligevaerd.dk