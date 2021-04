Læserbrev: Plat og svindel med coronapas

Nogle grupper behøver ikke vise coronapas. Foto: Robert Hendel

Debat. Nogle grupper er fritaget for coronapas. Det bliver udnyttet, skriver denne læserbrevsskribent

Af Tonny Soltau, Espedammen 90, Brøndby

Dagens længe ventede tur til klipperen i Glostrup blev både prydet med en tiltrængt klipning og et par dråber malurt i Corona-bægeret.

Efter at have ventet udenfor i ti minutter tog jeg plads i frisørstolen og fremviste på opfordring mit negative Coronabevis.

Et par minutter inde i klipningen tager en 20-25-årig etnisk dansk mand plads i stolen ved siden af. På frisørens spørgsmål om Corona pas, siger manden grinende: ’nej, jeg er fritaget’. Den unge frisør ber om at se en dispensation, hvortil den unge mand kækt siger: ’det kan du ikke kræve at jeg fremviser ifølge loven’.

Jeg var rystet, da kunden fik lov til at blive siddende og var på nippet til at forlade salonen med mit halvt klippede hår.

Hvad f….. er det for en total foragt for andre menneskers ve og vel, der får en ung, rask mand til at lave plat med coronaattest og sætte frisøren i en kedelig situation. Jeg håber, at du læser dette og skammer dig over din egoisme og mangel på samfundssind.

Hvis vi skal lukke samfundet op, er det bydende nødvendigt, at den unge generation bakker op og tager ansvar. Jeg er trods astma- og hjertehistorik ikke blevet vaccineret endnu og gider simpelthen ikke spille roulette med mit helbred igen, bare fordi en “smart” ung mand tager fusen på en frisør.

Jeg skal ihvertfald ikke klippes hos en herrefrisør på Vestegnen igen, før jeg er blevet vaccineret. Ærgerligt.

Det, jeg var vidne til i dag, satte en fed streg under, at det ikke er tilfældigt, at incidenstallene er så konstant høje på Vestegnen.