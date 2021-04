Lad os respektere forældrenes valg

DEBAT.

Af Ricky Overeem (K), Formand for Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune

I Folkebladet i sidste uge skriver Christian Skou Larsen (SF), at hvis han bliver valgt ved KV21, så vil han arbejde for en lavere klassekvotient i Vallensbæk. I dag er det skolebestyrelserne, som består af forældre til eleverne valgt af forældrene samt fagligheden i form af lærere, der udgør skolebestyrelserne.

Det er altså en bestyrelse, som er helt tæt på hver enkelt skole og har et ejerskab for netop deres skole, som står for klassedelingerne. Det er i min optik lige præcis her, det er så vigtigt at lytte til nærdemokratiet og respektere forældrenes valg. Derfor er jeg rigtig stolt af, at vi i Vallensbæk har lagt denne kompetence ud til skolebestyrelserne.

Vi skal huske på, at folkeskolen i Vallensbæk bliver tildelt økonomiske midler per elev, og skolebestyrelserne ønsker naturligvis at disponere disse midler på bedste mulige måde til gavn for eleverne. Jeg medgiver, at når man ser på klassekvotienten, så kan den se høj ud. Men man skal være opmærksom på, at det jo også giver fordele, ved at man så har et råderum til for eksmepel at lave holdopdeling af en tre sporet årgang ved at oprette fire hold, hvor man kan differencer undervisningen til gavn for de unge, samt sænke antallet af elever i hvert klasselokale.

Der bliver postuleret, at klassekvotienten i Vallensbæk går ud over trivslen, fagligheden og lærerenes arbejdsvilkår. Her vil jeg blot nævne, at Vallensbæk ved seneste afgangsklasse lå blandt de 20 procent bedste i landet, den seneste opgørelse over ordblinde var vi den med færrest i hele Danmark, dertil har vi i Vallensbæk Kommune generelt det laveste sygefravær af alle kommuner øst for Lillebælt.

I de nationale trivselstest, som bliver lavet på tværs af alle landets kommuner, ligger Vallensbæk også rigtig flot. Der kan i øvrigt ikke udledes nogen form for sammenhæng mellem resultaterne og klassekvotienten.

Så lad os nu respektere vores skolebestyrelsers arbejde.