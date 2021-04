Lad os respektere, at der er flere synspunkter om folkeskolen

Debat.

Af Søren Wiborg (S) Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Formanden for Børne- og Kulturudvalget Ricky Overeem (K) kommenterede på et opslag fra Christian Skou Larsen (SF), som blandt nadet går til valg på lavere klassekvotient i folkeskolerne i Vallensbæk. Ricky Overeem fremhæver, at det er skolebestyrelsernes valg at dele klasserne. Her taler formanden så mod bedrevidende. Skolebestyrelserne har jo ikke et reelt objektivt og økonomisk forsvarligt valg. Tildelingsmodellen, som formanden omtaler, er forkert skruet sammen til at dele klasserne. Som formanden korrekt skriver, så betyder tildelingsmodellen at skolerne får en fast beløb for hver elev, der er indskrevet i folkeskolen.

En ny klasse koster skønsmæssigt en mio. kr., hvis der er behov for at dele en klasse. Disse penge skal skolebestyrelsen så finde i de allerede tildelte midler. Det er ikke muligt medmindre, der spares andre steder i skolens budget. Jeg håber derfor, at du Ricky Overeem vil indgå konstruktivt i en dialog om en ny tildelingsmodel, så skolebestyrelserne ikke sættes i det helt urimelige dilemma, at skulle vælge mellem pest og kolera for at få skolen til at hænge sammen.

Og så håber jeg også, at du respekterer at SF vil arbejde for lavere klassekvotient end konservative i Vallensbæk. Afslutningsvis hilser jeg velkommen, at SF stiller op til kommunalvalget og ser frem til et godt samarbejde.