Klatreskoven bliver større

Søen her i Egeparken bliver større til næste vinter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Klatreskoven vil udvide med en ny bane med cirka 20 øvelser, hvoraf en del vil foregå over søen, der bliver udvidet

Af Jesper Ernst Henriksen

Søen i Egeparken bliver oprenset og udvidet en smule til næste vinter. Det blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde i marts. Det er virksomheden Klatreskoven, der holder til i parken, og den kommer til at stå for og betale udvidelsen.

Den jord, der bliver gravet ud for at udvide søen, bliver placeret som to små bakker lige ved siden af søen. De bliver cirka 13 meter i diameter og tre meter høje.

Formålet med at udvide søen er at lave endnu en bane i Klatreskoven. Banen vil få cirka 20 øvelser, og vil gøre det muligt at have en hel 3. eller 4. klasse i Klatreskoven ad gangen. Det har de nuværende baner ikke helt kapacitet til.

Udvidelsen af søen blev enstemmigt vedtaget.