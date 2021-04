Klar til kunderne igen: Husk at handle lokalt

Alle butikkerne i Glostrup Shoppingcenter holder atter åbent. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Onsdag kunne butikkerne i Glostrup Shoppingcenter endelig åbne igen. Dermed er hele Glostrups handelsliv igen på benene, men skal de blive det, skal borgerne i byen også bruge dem. Derfor starter kommunen en kampagne, der skal støtte og bakke op om det lokale handelsliv

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag morgen kunne alle butikkerne i Glostrup Shoppingcenter endelig åbne igen. De fleste af dem har ellers været lukket siden midten af december. Det er de selvfølgelig glade for.

– Vi er meget glade for at kunne byde velkommen tilbage i vores centre landet over. Vi har både før, under og efter nedlukningen haft fuld fokus på at kunne tilbyde vores kunder en helt sikker shoppingoplevelse. De mange afstands- og hygiejnetiltag, som løbende er indført under pandemien, fortsætter lige så længe, der er behov for det, siger Jesper Faurholdt, der er adm. direktør i Danske Shoppingcentre, som ejer Glostrup Shoppingcenter.

I centeret er der styr på procedurerne, så kunderne kan shoppe sikkert.

– Det er vigtigt for os, at både butiksansatte og besøgende føler sig trygge i vores centre. Så man vil stadig blive mødt af coronavagter, der sikrer overholdelse af mundbinds-, hygiejne- og afstandskrav. Vi har fortsat spritdispensere i hele centret og sørger for grundig og hyppig rengøring samt den velkendte afstandsmarkering og skilte, der viser, hvilken retning man skal gå, siger Morten Nyholm, som er Center Manager i Glostrup Shoppingcenter.

Handl lokalt

Samtidig med genåbningen af Glostrup Shoppingcenter lancerer Glostrup Kommune en kampagne, der skal få gang i det lokale handelsliv igen.

Torben Jensen (S), formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, mener, at det er vigtigt, at der fra politisk side bakkes op om handelslivet i Glostrup, for at mindske skaderne fra coronakrisen.

– Glostrups handelsliv mærker tydeligt presset fra coronakrisen og de store indkøbscentre i vores nabokommuner. Vi vil gøre en indsats for at bevare det mangfoldige handelsliv, vi har i Glostrup. For sandheden er, at hvis vi ikke bakker op, så forsvinder det handelsliv, vi allerede har, og der kommer måske ikke nyt til, siger han.

Det handler ikke kun om nærhed til de mest nødvendige ting, men om at gøre Glostrup interessant.

– For at Glostrup kan udgøre en interessant placering for butikker, skal der være et kundegrundlag, der bruger penge i de lokale butikker og for at vi som borgere kan have et interessant handelsudbud, skal vi altså støtte op om de lokale butikker og ikke lægge alle vores penge i nabokommunerne eller på nethandel. Særligt efter nedlukning er der behov for opbakning, så de lokale butikker kan komme på fode igen. Så det er tid til at handle. I Glostrups butikker, siger Torben Jensen.

Kampagnen vil kunne ses på sociale medier og i bybilledet fra denne uge.

Virksomheder kan blive en del af kampagnen ved at skrive til virksomhedsservice@glostrup.dk