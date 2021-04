Debat.

Af Annette Reckendorph Formand for SF i Brøndby og kandidat til kommnalvalget i 2021

Vi har borgere i Brøndby, som er for raske til at få hjælp til tandpleje, men for fattige til at kunne gøre noget ved det. Kan vi være det bekendt?

Nej. Selvfølgelig skal vi tage vare på de svageste grupper af borgere her i Brøndby. Borgere på kontanthjælp er bl.a. en af disse grupper, hvor det økonomiske råderum er stærkt begrænset. Ingen penge til tandlæge!

Når en borger har tandpine, så kan denne søge om økonomisk hjælp hos kommunen, men skal forinden komme med et tilbud fra tandlæge, der beskriver omfanget af behandlingen. Hvorfor? Jo kommunen yder kun økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter.

Tandlægerne ved at kommunen vil have et tilbud, derfor foretager de ikke en undersøgelse uden at få penge for tilbuddet. Borgeren, som ingen penge har, skal derfor starte med at finde nogle penge til betaling for tilbuddet.

Såfremt tandlægen ud fra en sundhedsfaglig vurdering, har vurderet omfanget af arbejdet til at være større end kommunen, så vil borgeren opleve, at kommunen ikke accepterer tilbuddet, hvilket betyder borgeren skal bede om et nyt tilbud med et begrænset arbejde.

Alt dette sker mens borgeren har tandpine, og problemet bliver ikke næppe mindre, mens tiden går.

Kan vi være dette bekendt. Det syntes jeg ikke. Fattigdom er ikke en sygdom, men har man ikke adgang til vores sundhedsvæsen, fordi at man ingen penge har, så bliver man syg.

Hvorfor anvender vi ikke vores skoletandlæger til at hjælpe vores borgere?

Selvom at vi skulle ansætte nogle flere tandlæger, så har vi faciliteterne til at hjælpe de af vores borgere, som har akut brug for hjælp. Det er ikke rimeligt, at borgere som har tandpine skal gå i flere måneder og afvente kommunens sagsbehandling. Endelig må det være billigere at ansætte en tandlæge, end at betale en privat tandlæge.

Omsorgstandplejen og socialtandplejen er alene henvendt til de borgere, som ikke har mulighed for at bruge de almindelige tandlæger. Dette på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer. Sidstnævnte omhandler primært hjemløse borgere.

Jeg vil kæmpe for vores svageste borgere. Vi kan ikke være andet bekendt.