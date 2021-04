Kan stadigvæk nå oprykningsspillet

Vallensbæk vandt tirsdag aften med 2-1 på udebane mod Stenløse BK. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Vallensbæk er med i kampen om at sikre den sidste oprykningsplads. Holdet er dog afhængige af de øvrige resultater i sidste runde

Af Robert Hendel

En lang, ufrivillig pause er forbi for Vallensbæk IF og de øvrige hold i Sjællandsserien. Tirsdag aften var Vallensbæk derfor i kamp på på udebane i Stenløse.

Vallensbæk IF har stadigvæk muligheden for at komme med blandt de hold, der skal kæmpe om oprykning, og derfor var kravet enkelt. Bundholdet Stenløse BK skulle besejres.

Corona-pausen havde sat sine tydelige spor, og det kunne ses fra begyndelsen af kampen, hvor begge hold lige skulle finde spillet og følingen med bolden igen.

Første store chance tilfaldt Stenløse BK, men målmand Bo Kampmann Lassen reagerede hurtigt i målet og fik afværget en ellers flot afslutning.

Efter et kvarters spil fik Vallensbæk dog sat sig godt på spillet og kom til flere gode muligheder, især på gode dybe løb over kanterne.

Der skulle dog gå 38 minutter, før Vallensbæk fik prikket bolden i nettet. Emil Skovbo Nielsen blev nedlagt ureglementeret i feltet, og på det efterfølgende straffe scorede Nicholai Sørensen sikkert.

Fra anden halvlegs start lagde Stenløse BK et massivt pres på gæsterne, men det blev aldrig for alvor blev farligt, og langsomt fik Vallensbæk arbejdet sig ind i kampen.

Gæsterne havde atter overtaget i kampen, og det afstedkom flere store målchancer, der udelukkende på grund af en storspillende keeper i hjemmeholdets mål ikke resulterede i en større føring til Vallensbæk.

Det lykkedes dog Vallensbæk at komme på 2-0, endda på et drop af den ellers så velspillende Stenløse-målmand, der tabte et indlæg ned for fødderne af Thomas Faurby.

Trods føringen blev der alligevel en snert af spænding i kampens slutfase, hvor Stenløse fik reduceret til 1-2 i kampens sidste minut. Det blev dog ikke til flere mål, og Vallensbæk kan derfor skimte oprykningsspillet. Det kræver en sejr i sidste runde, når Lundtofte kommer på besøg i Vallensbæk. Samtidig skal Liria FK tage point fra Albertslund IF.