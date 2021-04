Imamer gik på gaden mod corona: Smitteopsporing er en fælles kamp

Repræsentanter for moskeerne i Brøndby var fredag før påske på gaden i Brøndbyøster sammen med borgmester Kent Magelund (S) for at opfordre folk til at lade sig teste. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Kort før påske var en del af Brøndbyøster hårdt ramt af coronasmitte. Det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at sætte ind med testambassadører i området i de sidste dage af marts. De var dog ikke de eneste, der gik på gaden for at minde borgerne om at blive testet. Også de lokale imamer var ude for at opfordre til at lade sig teste for covid-19

Af Robert Hendel

– Hej, er I blevet testet?

Kort før påske gik repræsentanter for de islamiske menigheder i Brøndby på gaden sammen med borgmesteren for at opfordre borgerne til at blive testet for coronavirus. Anledningen var, at smitten i marts var steget eksplosivt i Brøndby, hvor den tættest befolkede del af Brøndbyøster var hårdest ramt.

– Det er vigtigt for os, at vi hjælper til med at få smitten ned, forklarer Feridun Korkmaz, der er formand for Brøndby Islamisk Menighed.

I december besluttede de muslimske menigheder i Brøndby at lukke al aktivitet i moskeerne på grund af risikoen for corona-smitte. Med undtagelse af en enkelt dag har de været lukket lige siden, også selvom de ifølge Kirkeministeriets retningslinjer godt må holde åbent.

– Ved at holde moskeen lukket sender vi også et signal til lokalsamfundet om, at vi står sammen om at få brudt smittekæderne. Coronavirus er noget, vi skal tage alvorligt, siger han.

Smitten falder

Formanden for menigheden kan glæde sig over, at smitten i Brøndby er faldet henover påsken. Incidenstallet er dog stadigvæk højt i Brøndby, hvor der 2. Påskedag blev registreret 71 nye smittede på en uge.

Fredagen op til påske havde kommunen 106 nye smittede borgere på en uge, hvilket svarer til mere end 300 smittede for hver 100.000 indbyggere. Det var især i Nygårds Sogn, som udgør den ene halvdel af Brøndbyøster, at smitten var steget eksplosivt, og det fik fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at sende testambassadører på gaden, ligesom skolerne er påbudt at holde lukket for fysisk undervisning frem til 12. april.

Repræsentanterne for de to moskeer i Brøndby tror på, at de med deres tilstedeværelse kan være med til at påvirke folk til at lade sig teste.

– Vi kender mange herude, så det giver muligvis en ekstra autoritet i form af, at vi står der på vegne af menigheden, siger Feridun Korkmaz.

Formanden for den islamiske meninghed kan sammen med borgmesteren glæde sig over, at smitten er faldet i løbet af påsken. Samtidig har et stort antal borgere ladet sig teste. Ifølge Statens Serum Institut var der Skærtorsdag udført flere end 7.400 coronatest på en uge blandt borgere i Brøndby, hvilket er omkring 1.000 test mere end ugen forinden.

Vigtigt budskab

For de muslimske menigheder handler det også om at sende et vigtigt signal til medborgerne.

– Vi føler, at vi også bærer et ansvar på vores skuldre. Vi er en del af et samfund, som vi ønsker at være så meget til gavn for som overhovedet muligt, siger Can Øzer, som er imam i den tyrkiske moske i Brøndby.

Ifølge imamen kan det ske ved at gå i dialog med menighedens medlemmer i lokalområdet.

– Vi kan også bidrage med den teologiske tilgang, nemlig hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden og viser samfundssind. Det handler i bund og grund om at tage ansvar, forklarer Can Øzer.

Tidligere har menighederne hjulpet kommunen med at videreformidle information om coronavirus til medlemmerne.

– Vi har en rigtig god dialog med kommunen, hvor vi blandt andet stiller os til rådighed for at afhjælpe eventuelle sproglige barrierer, siger Can Øzer, der får blandede reaktioner, når han fortæller medlemmerne af menigheden om den aktuelle smitte-tilstand i Brøndby.

Imamen mener dog, at de fleste tager situationen alvorligt. Han bruger blandt andet eksempler fra virkeligheden for at overbevise skeptikere om, at det er vigtigt at lade sig teste.

– Det har været en stor hjælp i formidlingen af alvoren, at folk kan spejle sig selv i situationen. Mange har jo familiemedlemmer, som er i risikogruppen, forklarer Can Øzer.

Åbent som forsøg

Coronakrisen har ramt moskeerne i Brøndby hårdt. Nedlukningen betyder, at de går glip af en række indtægter, blandt i form af donationer fra de besøgende.

– Vi er jo en forening, og ligesom alle andre har regninger, der skal betales. Hensynet til folkesundheden vejer dog tungere, så derfor er moskeerne lukkede, siger Can Øzer og tilføjer, at den midlertidige nedlukning har fået en blandet modtagelse.

Derfor forsøgte den tyrkiske moske i Brøndby sig med at holde åbent for gæster i midten af februar.

– Vi har haft mere restriktive retningslinjer end ministeriet. Eksempelvis har vi haft et krav om, at alle, der besøger moskeen, skal registrere sig med navn og kontaktoplysninger, så vi kan være med til effektivt at smitteopspore, forklarer Can Øzer.

Forsøget blev dog hurtigt droppet igen.

– Stort set alle moskeer har været lukket, så pludselig valfartede folk til vores moske, indskyder Feridun Korkmaz.

Selvom gæsterne holdt den krævede afstand og fulgte retningslinjerne, kunne det ifølge menighedsformanden godt se voldsomt ud, fordi der på Tjørnevangen ikke er de samme parkeringsfaciliteter som eksempelvis ved Brøndby Strand Kirke.

– Med de mange biler og mennesker sendte det ikke et godt signal til naboerne. Derfor har vi holdt lukket siden, siger Feridun Korkmaz.

Hverken han eller Can Øzer er bekendt med smittetilfælde i moskeen i forsøgsperioden.