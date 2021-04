Hvorfor vil I ikke fjerne byggeret?

Debat.

Af Søren Wiborg Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommunalbestyrelsen

”Vi konservative spiller ikke Matador med skatteborgernes penge” skriver borgmester Henrik Rasmussen i en kommentar til Socialdemokratiet, idet vi vil fjerne byggeretten på det grønne område mellem Vallensbækvej og Holbæk Motorvejen.

For Socialdemokratiet ligner det nu også mere konservativ hasard med et grønt og rekreativt område, som borgere i hele Vallensbæk kan få glæde af. Det klinger derfor hult, at de konservative først vil opføre skov og andre rekreative muligheder på arealet. Det var i øvrigt netop et socialdemokratisk forslag til kommuneplanen for 2020-2032.

Forslaget blev stemt ned af den konservative flertals­gruppe. Nu skal vi så alligevel se Socialdemokratiets forslag ført ud i livet. Flot – men hvorfor vil I så ikke samtidig fjerne byggeretten? Først skal der anlægges en skov og andre grønne initiativer og så skal det fjernes om nogle år, fordi nu er der et godt tilbud om kontorbyggeri. Håber I kommer til fornuft på et tidspunkt.

Så er det vores opfattelse, at borgerne er bedre tjent med, at vi – konservative og Socialdemokratiet i Vallensbæk – står sammen om at få støjværn til kommunen. Man kunne godt få opfattelsen af, at vi bruger mere tid på at fremhæve egne folketingspartiers fortræffeligheder i støjbekæmpelsen, end at have en fælles front. Man må jo nøgtern konstatere, at den kamp har ingen af os vundet. Vi skal derfor i fællesskab øge presset på folketinget, så de også kigger til Vallensbæk, når midlerne til støjbekæmpelse mod motorvejsstøj skal fordeles.