Husk SFO’erne og dialogen i indskrivningen til 0. klasser

Debat

Af Emilie Sloth (RV) Spidskandidat til kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

I en artikel i Folkebladet den 13. april foreslår Venstre at ombygge de gamle gymnastiksale på Nordvangskolen for at skaffe flere klasselokaler og dermed afhjælpe kapacitetsproblematikken omkring oprettelsen af tilstrækkeligt mange nye 0. klasser i skoleafdelingerne øst for Ringvejen. Det er en god og oplagt idé, så i Glostrup Radikale Venstre indgår vi gerne i dialog om forslaget. Vi mener dog samtidig, at det er afgørende, at kapaciteten i SFO’en udbygges, ellers er der ikke plads til flere nye 0. klasser på Nordvangskolen.

Én af de store udfordringer i dag er, at der mangler sammenhæng mellem kapaciteten på afdelingerne og det antal børn, der bor i nærområderne omkring hver af afdelingerne. Vi skal sikre denne sammenhæng fremover. Samtidig skal der fortsat gøres en indsats for, at forældre til børn i Vestervangkvarteret tilvælger afdelingen, så nærområdeprincippet også gælder for Vestervangskolen.

En anden vigtig parameter for Glostrup Radikale Venstre er, at der bliver arbejdet med inddragelse af forældrene i indskrivningsprocessen bl.a. med blik for, hvor børnene har gået i børnehave, så der skabes tryghed og kontinuitet.

Der skal også skabes en meget mere gennemsigtig proces, hvor forældrene ikke føler, at deres børn er brikker i et stort puslespil, som skal gå op. Beslutningen om tre klasser på Vestervang, der er mere end det antal børn, der findes i nærområdet, og den manglende inddragelse og gennemsigtighed er noget af dét, der er gået galt i den indskrivning, som netop har fundet sted.

Hvis der i den uigennemskuelige proces har været brud mod de kriterier, der findes i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen for fordeling af eleverne, bør det komme de forældre til gode, som er blevet ramt af dette brud.

Vi glæder os til at samarbejde med de andre partier i Kommunalbestyrelsen om at finde gode og holdbare løsning for Glostrup Skole efter kommunalvalget.