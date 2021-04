Hulubulu – Kent, hvor er du henne?

Michael R. Rugaard er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til efterårets kommunalvalg i Brøndby. Foto: Christian Fisker

DEBAT.

Af Michael R Rugaard (K), Spidskandidat til kommunalvalget i 2021 for Det konservative Folkeparti i Brøndby

Ledelse er vigtig i forhold til vores skoler, daginstitutioner og plejeboliger. Dette gælder i særlig grad den politiske ledelse, som skal angive retningen for hvor Brøndby er på vej hen. Vi vil have den politisk ledelse tilbage!

Socialdemokratiet med borgmester Kent Max Magelund i spidsen har magten i Brøndby, men hvor er den politiske ledelse?

Brøndby er en fantastisk by, og jeg vil have ret til at føle mig stolt over at jeg kommer fra Brøndby. Mit problem er bare, at vi ikke kan lukke øjnene for, at Brøndby har en hel række udfordringer, som vi bliver nødt til at tage hånd om.

Socialdemokratiet har sammen med den øvrige kommunalbestyrelse udarbejdet en strategi for Brøndby, Brøndby 2030, men hvad indeholder den? Den er så tilpas neutral og intetsigende, at den kunne beskrive en hvilken som helst kommune i Danmark.

Hvad siger Brøndbys strategi 2030? Den siger, vores børn skal blive dygtigere, vi skal have mere natur, vi skal have vores borgere til at bevæge sig mere, vi skal have mere varierede boligformer, vi skal være klimaansvarlige.

Det mener alle vel, eller i hvert fald de fleste. Det er ikke særligt for Brøndby. Hvordan kommer vi videre?

Vores politikere er stolte over deres strategi, men når strategien skal udmøntes i reelle planer, kan Steen Andersen fra Enhedslisten og Jan Lundqvist fra Venstre så virkelig mene det samme om varierede boligformer?

Kent, hvis du ønsker en ny valgperiode, så tror jeg at mange i Brøndby gerne vil høre, hvad du selv mener, og hvordan du reelt ønsker at udvikle Brøndby.

Vi har for nuværende nogle store problemer i Brøndby. Hvordan vil du takle disse problemer, Kent? Hvad er dine politiske visioner? Hvad prioriterer du?

Vi har for eksempel udfordringer på skoleområdet. Du har valgt at lave en handlingsplan for hvorledes skolerne inkluderer bevægelse.

Jeg vil hellere have handlingsplaner om, hvordan vores børn bliver bedre til dansk og matematik og hvordan vi får nedbragt fraværet i skolerne. Dette er rigtige og vigtige problemer som vi skal løse.

Jeg vil komme med mine løsningsforslag. Kent Max Magelund, kommer du med dine? Jeg vil tage ansvar. Vil du?