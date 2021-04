Havnen er blevet større

Det er nu muligt at gå hele vejen rundt om Vallensbæk Havn med dette nyanlagte stykke sti. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Vallensbæk Havn er udvidet med 1400 kvadratmeter. Her er bedre plads til at opbevare både om vinteren og der er blevet plads til en ny sti, så man kan gå hele vejen rundt

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Havns landarealer er blevet udvidet med 1400 kvadratmeter. Udvidelsen skal bidrage til bedre mulighed for oplæg af både – opbevaring af både på land – om vinteren og øget aktivitet om sommeren. Udover de mange nye kvadratmeter er der også kommet en ny krible-krable-bro – hvor du kan se små vanddyr fra.

Sammen med det nye udvidede areal, er der også anlagt en ny sti, som har direkte forbindelse til havnens øvrige stier. Du kan derfor tage en gåtur på stier hele vejen rundt om havnen.

– Der er allerede mange, der bruger stranden og havnen i Vallensbæk. I takt med at det meste har været lukket ned, er det dejligt at se, at området ved vandet bliver brugt – både af sportsudøvere, hundeluftere og andre på gåtur i det gode vejr, siger Henrik Rasmussen og fortsætter:

– I Vallensbæk er de grønne områder til for at blive brugt, og jeg nyder at se,

at de faktisk også bliver

det.

De ekstra kvadratmeter er etableret foran Restaurant Krabben tæt på legepladsen med den sunkne kutter og resten af Strandparken.

– Vi har i lang tid arbejdet med at udvikle vores del af Strandparken og havnen, så området bliver et levende, mangfoldigt aktiv for alle, hele året rundt. De ekstra kvadratmeter kan bruges både vinter og sommer og er derfor til gavn for både bådejere og havnens øvrige gæster hele året, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Siden lokalplanen for hele strand- og havneområdet blev vedtaget, har det været Vallensbæk Kommunes vision at binde by og havn tættere sammen. Nu er en del af den vision udført, i takt med at havneudvidelsen er færdig.

Når coronarestriktionerne rulles tilbage, og vi igen må samles, vil vi invitere til indvielse af det nye havneareal. Men allerede nu er der mulighed for gåture i forårssolen ad de nye stier.