Grønt bånd giver plads til børn, hunde og insekter

Det grønne bånd kommer til at se helt anderledes ud til sommer. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Det grønne bånd kommer til at gå fra Vandgrunden til Vallensbækvej og kommer blandt andet til at indeholde legeredskaber, insekthotel og et hundeområde

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra Vandgrunden går der et grønt bånd ned langs Horsestien, ind forbi Fakta og derfra videre langs Pilestien til Vallensbækvej.

Over de kommende to år skal båndet udvikles med mange nye aktiviteter og ny beplantning. Første etape går fra Vandgrunden til Fakta. Den skal udbygges frem mod august. Centalt i det grønne bånd kommer der til at sno sig en grussti, hvor der i dag er slået en sti i græsset.

– Der har været stor interesse for projektet og der er kommet gode ideer frem. Jeg er glad for, at området beholder sin karakter af vild natur, men dog bliver mere brugbar i de smattede måneder. Projektplanen lægger op til en sti af perlegrus, så den er fremkommelig. Parkbåndet skal ikke være et friseret område med fine fliser og lamper. De fleste træer får også lov at blive, sagde Lene Holm Gamborg (K), da projektet blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde onsdag aften.

I den nordlige ende, helt op mod Pilehaveskolen, kommer området til at indeholde nogle langbænke, som skolen kan bruge til udeundervisning. Op ad en bygning, der tidligere indeholdte en transformator, skal der være et insekthotel, som elever fra skolen skal være med til at vedligeholde.

Der vil også blive opstillet nogle balancebomme og nogle simple, naturlige motionsredskaber, som børnene kan lege med i pauserne mellem undervisningen.

Længere nede vil området komme til at indeholde et indheget område, hvor hunde kan løbe frit.

– Parkbåndet bliver brugt rigtig meget i dag, men jeg er sikker på, det vil blive brugt meget mere, når det står færdig til august. En hundegård vil skabe stor glæde hos mange, inklusive mig selv. I en hundegård kan alle mødes og få en snak, det vil især være godt for dem, som er lidt ensomme, sagde Lene Holm Gamborg.

På hele området skal der plantes flere træer, men der bliver også reseveret områder til lave, vilde planter som en del af vild med vilje-projektet.

Der bliver også opstillet bænke og affaldsspande, så det bliver muligt at opholde sig i området.

Den sidste del af området fra Fakta til Vallensbækvej bliver først udviklet næste år. Her skal Hofor have anlagt et regnvandsbassin i den sydlige del af området.

I alt kommer det grønne bånd til at koste fem millioner kroner. Der var enighed i kommunalbestyrelsen om at anlægge båndet.