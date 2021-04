Golfbanen er grønt område

Debat.

Af Jan Høgskilde (K) Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Enhedslisten i Vallensbæk har ikke patent på, hvordan grønt skal defineres. Og jeg har jo tidligere sagt, at jeg også mener at for eksempel golfbanen er et grønt og rekreativt område. Det har man jo lov at være uenig i, men jeg tænker nu, de fleste borgere også vil synes, den er et grønt område, og dermed er den en del af det grønne Vallensbæk og de 47%. Jeg mener ikke det kun er naturbeskyttede områder, der kan indgå i det grønne – og det må man tro om man ser Enhedslistens indlæg.

Der er 47% grønne, rekreative arealer i kommunen og ja nogen af disse vil have et mere plejet udseende – men det gør dem ikke mindre grønne, for det er ikke Enhedslisten, der har definitionen på, hvad der er grønt. Langt det meste natur i Vallensbæk er formet af mennesker – således Strandparken og søerne ved mosen. Det er et faktum, der ikke kan pilles ved. Men de er rekreative, således som man også vil kunne forvisse sig om i for eksempel kommuneplanen. Og der er ikke nogen, der har planer om, at de 47% skal være mindre, hvorfor der ikke er nogen grund til at lægge til grund, at der vil blive bygget her.

Vi har netop en grøn dagsorden i Vallensbæk, hvor borgerne kan komme ud i rekreative områder. Og her skal der være noget for alle. Derfor er der mere plejede områder som eksempelvis den nye park, Pileparken, vi er ved at få lavet – videre over det grønne parkbånd i Nord, med dens kommende vandhuller, insekthotel og øer med biodivers drift, til de seks områder, kommunen er gået i gang med at omlægge til netop denne type drift. Så er vi ved det område, vi er ved at lave ved Strandengen, hvor vi har en bundet opgave med at lave et bassin, der kan holde på vandet, og det søger vi så at få en naturoplevelse ud af for alle. Er det så lavet af mennesker – ja. Vil det være natur – i min optik ja, ganske som den øvrige Strandpark startede med at blive etableret af mennesker.

Jeg tager gerne en diskussion om natur, og her er vi så uenige om, hvad der er grønt og ikke. Det er iorden, at have en anden opfattelse, men det er jo netop en anden opfattelse. Og derfor tror jeg ikke vi kommer det nærmere.