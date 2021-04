Glostrup Kirke hæves

Da der først kom en wire ind under, var kirken overraskende let Foto: Jette Skovgaard

Glostrup. Glostrup Kirke bliver hævet lidt, så den kommer op over taget på den kommende sognegård. Glostrup-borgerne opfordres til at komme forbi med overskudsjord

Af Jesper Ernst Henriksen

Der har over de seneste år været meget debat i Glostrup om den nye sognegård, der netop nu er ved at blive bygget ved siden af Glostrup Kirke. Den bliver for markant og kommer til at skygge for kirken, lyder kritikken. Den kritik har menighedsrådet nu endelig taget til sig.

– Selvom den nye sognegård ikke bliver højere end den gamle, kan vi godt se, hvad kritikerne mener. Hvis man står det helt rigtige sted, så bliver det en lille smule sværere at se kirken, siger formanden for menighedsrådet, Tommy Carlsen.

Løsningen ligger dog lige for. For i forbindelse med byggeriet af den nye sognegård er der alligevel store maskiner i området. Det viser sig, at nogle af maskinerne er de samme, der for halvandet år siden flyttede Rubjerg Knude Fyr. De bliver derfor lige nu brugt til at løfte Glostrup Kirke, så der kan blive lagt lidt grus under. Det var overraskende nemt.

– Vi har altid troet, at kirken var bygget af massive mursten, men noget tyder på, at der er blevet sparet lidt, da den blev bygget. Den vejer kun en fjerdedel af vores forventning, siger Tommy Carlsen.

Med middelalderens byggeteknik blev kirken bare bygget direkte på den bare jord. Det var derfor ikke svært at løfte kirken.

– Da vi først fik en wire ind under, var det ret nemt, fortæller Tommy Carlsen.

Fem-seks meter i luften

Han oplyser, at kirken selv har budget til at lægge cirka 15 centimeter nyt stabilgrus under kirken. Men han håber, at kirken kan komme endnu højere op.

– Hvis alle sognebørn kommer med lidt jord, vi kan lægge ind under kirken, kan den komme endnu højere op. Hvis alle kommer med en trillebørfuld, bør vi kunne hæve den fem-seks meter, siger Tommy Carlsen.

Han er godt klar over, at for borgere, der bor i lejlighed eller et rækkehus med en lille have, er det måske ikke lige til at finde så meget, men mindre kan også gøre det.

– Husk på, at man skal skifte jorden i sine potteplanter hvert andet år. Det er der sikkert mange potteplanter rundt omkring, der trænger til, siger Tommy Carlsen.

Man kunne måske tro, at det at hæve kirken fem-seks meter ville kræve en form for tilladelse fra kommunen. Men det viser sig, at det faktisk ikke er tilfældet. Lokalplanen for området siger nemlig kun noget om husene rundt om kirken. Kirken derimod er bygget lang tid før, der var noget, der hed lokalplaner, så den må gerne hæves.

– Vi troede, det ville tage år og måneder at få lov, men vi kunne bare gå i gang, fik vi at vide, siger Tommy Carlsen.

Selve kirkebygningen er selvfølgelig fredet, så den må ikke ændres.

På grund af byggeriet af den nye sognegård er trafikken omkring kirken lidt begrænset i øjeblikket. Menighedsrådet opfordrer derfor folk til at komme med jord i trillebør eller bag på cyklen og ikke i bil.

Fordi menighedsrådet er lidt i tvivl om, hvad kirken egentlig er bygget af, skal det dog gå hurtigt med at få den ned på jorden igen.

– Vi har kun i dag, torsdag den 1.april, til at få hævet kirken, siger Tommy Carlsen.

I løbet af i morgen bliver der lagt stabilgrus under kirken og så bliver den sat ned igen, så den er klar til kirkeårets største højtid, påskedag, hvor der er en kort, coronasikker højmesse i kirken.