Glostrup Festival 2021 bliver til parkkoncerter

GLOSTRUP. Glostrup Festival 2021 afholdes som tre koncertdage i august. Det skal give større mulighed for at kunne afholde eventene under eventuelle coronarestriktioner

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Festival er Glostrups største, årligt tilbagevendende event. Siden 2016 har festivalen været tilløbsstykke og har samlet gæster fra hele Vestegnen til musik, samvær og fællesskab. Sidste år måtte eventen dog aflyses på grund af corona-situationen. Den er som bekendt ikke overstået endnu, og det er på nuværende noget tvivlsomt, hvornår man igen kan afholde festivaler af Glostrup Festivals størelse.

Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup Kommune har derfor besluttet, at festivalen skal planlægges, så den kan afholdes coronasikkert.

– Det er ikke til at vide, hvordan coronasituationen ser ud til sommer. Der er mange faktorer, der spiller ind. For eksempel hvor langt vi er med vaccinationer, og hvordan smittebilledet ser ud. Derfor tager vi nogle forholdsregler, der så vidt muligt sikrer, at eventen overhovedet kan afholdes under eventuelle restriktioner, siger Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Pia Dahlin (DF).

Den seneste Glostrup Festival i 2019 bestod af en stor festivaldag med flere koncerter og 4000 gæster fordelt over hele dagen. Det koncept omdannes i år til tre koncertsøndage i august i tre udvalgte parker i Glostrup. Der sælges billetter til et antal siddepladser inden for det, som sundhedsmyndighederne tillader. Det sker for at sikre, at restriktioner om blandt andet afstand mellem gæsterne kan overholdes.

Musik med bred appel

De tre koncertdage foregår 15. august ved Ejby Hallen, den 22. august i Egeparken og 29. august i Solvangsparken.

På hver koncertdag kan koncertgæsterne se frem til to separate koncerter – en børne/ungekoncert om eftermiddagen og en aftenkoncert, der appellerer til et bredt publikum.

Arrangørerne har endnu ikke meldt ud, hvilke kunstnere der kommer til at optræde. Det vil blive offentliggjort senere.