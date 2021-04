Ejby IF 1968 måtte lørdag tage hjem fra Karlslunde med en ordentlig lussing. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Ejby IF 1968 måtte tage hjem fra Karlslunde Stadion med et nederlag på 5-0

Af Robert Hendel

Forskellen på top og bund viste sig for stor, da Ejby IF 1968 besøgte Karlslunde IF i weekenden.

Her blev der ikke udvist nogen form for gæstfrihed fra hjemmeholdets side. Ejby blev sendt hjem med et nederlag på 5-0.

Resultatet betyder, at Ejby forsat kæmper for eksistensen i Serie 2 Pulje 2. Her får de rød-hvide allerede på onsdag muligheden for at ryste nederlaget af sig, når de står over for endnu et tophold, når Avedøre gæster Ejby.