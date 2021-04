Forkæl dig selv og dine nærmeste en aften i madens tegn

SPONSORERET INDHOLD: Der hersker ingen tvivl om, at dette år har set lidt anderledes ud, end hvad vi ellers har kendt til.

Vi ved endnu ikke, hvordan den kommende forårs- og sommersæson kommer til at se ud, men højst sandsynligt kommer den ikke til at indebære store middagsselskaber og grillaftener, som ellers er noget af det, der er allerbedst til at samle dem, som man holder af. Dette betyder dog ikke, at du stadig ikke kan samle dine allertætteste til et godt måltid og en hyggelig aften.

Bestil mad udefra

Du er måske ikke til at stå i køkkenet en hel dag,men du elsker et godt måltid, hvorfor restaurantbesøg har været en af dine favorit ting at gøre med familie og venner. Eller måske er du bare træt, fordi året har været nedslidende på det mentale overskud. Det kan derfor, uanset anledningen, være en mulighed at bestille mad udefra. Søger du efter catering København, kan du finde gourmetmad og bestille det lige til døren.

På den måde kan du skabe en aften med god mad uden selv at skulle løfte en finger i køkkenet. Samtidig giver dette også mulighed for at bruge al tiden sammen med dine gæster, da du ikke skal stå i køkkenet og kokkerere hele tiden. Du kan derfor skabe en aften, der ligeså godt kunne foregå på en restaurant. En aften som du og dine gæster højst sandsynligt trænger til.

Tag dig god tid til borddækningen

Borddækningen kan også være med til at skabe en ægte restaurantoplevelse. Tag dig derfor god tid til at folde nogle fine servietter, find nogle flotte blomster, som du kan sætte på bordet og find det fine service frem. På den måde vil bordet, når gæsterne ankommer, være med til at sætte stemningen for en aften, der handler om god mad.

Lav din egen lille bar

En sjov lille gimmick kunne også være at lave en lille selvbetjeningsbar, hvor dine gæster selv kan blande en cocktail, når de ankommer – og selvfølgelig også i løbet af hele aftenen. Dette kan sagtens være med ikke-alkoholiske drikke, såsom frisk juice, danskvand og forskellige frugtsafte. På den måde får du også barstemningen med ind i din lille restaurant.

Lav en playliste

Til en aften, der handler om god mad og godt selskab, er det ikke ideelt at skulle lege DJ selv. Det hører sig dog til en restaurant, at der er baggrundsmusik, der er med til at skabe en hyggelig stemning. Lav derfor en playliste inden, der kan være med til at indstille temaet, så du får skabt en ægte stemning af at være på restaurant.