Forældre skal ikke betale mere i 2021

Et politisk flertal i Glostrup har besluttet, at forældrenebetalingen bliver fastholdt i anden halvdel af 2021. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. I seks måneder kunne forældrebetalingen i daginstitutionerne være steget, men det kommer ikke til at ske

Af Jesper Ernst Henriksen

Som en del af finansloven for i år modtager alle kommuner en pose penge til at øge normeringerne i daginstitutionerne. Glostrup Kommune modtager i år 3,4 millioner kroner. Da forældrenes betaling til daginstitutionerne er en procentvis andel af de samlede udgifter, ville udgangspunktet have været, at forældrene fra 1. juli skulle betale 52 kroner mere om måneden for et vuggestuebarn og 26 kroner mere om måneden for et børnehavebarn.

Det ville fra 1. juli til nytår give 250.000 kroner ekstra, som ville gå til flere pædagoger. Et flertal i kommunalbestyrelsen valgte dog, at forældrenes betaling skulle fastholdes i anden halvdel af 2021.

– Det giver god mening, at når der kommer en pose penge fra staten, så er det stadig de samme penge, som forældrene skal betale, så det er transparent, sagde Piet Papageorge (V).

Enhedslisten og SF stemte imod, da de mener, at taksterne er for høje. Bylisten stemte imod, da de mente, at taksterne skulle sætte op, for at få penge til bedre normeringer.

– Bylisten ønsker at starte indførelse af minimumsnormeringer hurtigst muligt, og vi vil ikke være med til at udhule de midler, som regeringen tilfører kommunerne til øgede normeringer. De sparede midler så Bylisten meget heller blev anvendt til flere voksne ved vores børn, sagde Lars Thomsen.

Som en del af budgettet for i år, er det besluttet at hæve forældrenes betaling til 25 procent fra 1. januar 2021. Den beslutning står stadig ved magt.