Første SFO-dag med positive forældre

Skolegården var pyntet op med balloner til første dag i SFO. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. De fleste nye forældre på Vestervangskolen var trygge ved at sende deres børn i SFO, selvom en del af dem helst ville have haft deres børn på en anden afdeling. Pædagogerne har i år gjort noget ekstra ud af en tryg skolestart med rundvisninger og personlige breve til alle de nye børn

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag formiddag startede omkring 250 elever i SFO på de fem undervisningssteder på Glostrup Skole. Her skal de over de kommende måneder gå, så de stille og roligt kan lære skolen og de nye klassekammerater at kende, inden de til august skal starte rigtigt i 0. klasse.

På Vestervangskolen blev børnene afleveret i skolegården udenfor SFO’en, da forældrene jo ikke må komme ind i musisk sal, hvor de normalt starter. Her tog SFO-leder Lisa Ward imod og fortalte om den første dag.

Det er netop disse børn, der over den seneste måned har været meget debat om, blandt andet her i Folkebladet. For over halvdelen af forældrene, der var til stede denne morgen, havde egentlig ønsket en anden afdeling til deres barn end Vestervang.

Derfor har skolen i år gjort ekstra meget ud af aktiviteterne op til skolestart.

– Det har været vigtigt for os, når vi får børn fra hele kommunen, at skabe ro og tryghed for både forældre og børn. Alt hvad vi har lavet, fra indskrivning til nu, har handlet om en god start. Vi har haft mange på besøg og har vist rundt, så alle føler sig trygge. Det kan du også se på børnene, når de kommer her på første dag. De er gået hen og har snakket med de voksne, siger Lisa Ward.

De forældre, der har været med på tur rundt på skolen, har virket positive.

– Det er gået ret godt. Nogle har været skeptiske, fordi de ikke har ønsket at komme her. Men de fleste har vist, at det nok skal gå og det nok skal blive godt, siger Lisa Ward.

Tryg mor

En af de forældre, der egentlig havde ønsket en anden afdeling, er Sophie Balling.

– Vi havde valgt Søndervang. Dels fordi den ligger tættere på, hvor vi bor, så vores søn ville få en meget bedre skolevej. Men også fordi Vestervang slæber på et halvdårligt rygte fra før i tiden. Så vi var ikke spor glade for at få Vestervang, og prøvede også at undersøge, om det var muligt at flytte ham. Det var det ikke, siger hun.

Da det ikke var muligt, valgte de i stedet at prøve at få det bedste ud af situationen.

– Vi valgte i stedet at prøve at gå til det med en positiv indstilling. Allerede på det virtuelle infomøde, de lavede, var det rigtig godt og de var meget imødekommende, siger hun.

Hun var også til rundvisning på skolen med Lisa Ward og en pædagog.

– Det var en rigtig god oplevelse, som gjorde, vi blev noget mere trygge. Den del med det dårlige rygte er historik, de gør en stor indsats for at gøre det til et godt sted. De brugte rigtig lang tid på os, det var jeg rigtig imponeret over, siger den nye mor på skolen, der dog stadig har en udfordring med den lange skolevej.

– Men hvis selve skoledagen er fin, så må vi finde en løsning på det med transporten, siger hun.

Op til påske fik alle de kommende SFO-børn et brev fra skolen, hvor der var noget information om skolens fokuspunkter som læsning og en folder om skolens profil med fokus på idræt og sundhed.

Derudover var der nogle perler med bogstaver, så børnene kunne skrive deres eget navn på et armbånd. De blev også opfordret til at tegne en tegning, de kunne hænge op i deres nye garderobe.

– Det var en fin aktivitet derhjemme, hvor vi kunne snakke om at skulle starte i SFO, siger Sophie Balling.

Hun er dog stadig utilfreds med den information, hun har fået fra kommunens administration i forbindelse med indskrivningen.

– Skoleafdelingen har klaret det rigtig godt. Jeg er stadig ret utilfreds med den proces, det har været fra kommunens side. Hvor uigennemsigtigt det har været, blandt andet at man kun havde en førsteprioritet, at det blev udskudt, hvornår vi fik at vide, hvor vi skulle starte henne. Den del af det har ikke været tilfredsstillende, siger hun.

En af de mødre, som tidligere har talt med Folkebladet om indskrivningen, er Malene Arvid. Hun har ikke været til rundvisning på skolen men har været på legepladsen.

– Vi har været ned at kigge på legepladsen, så han fik en relation. Forvaltningen har taget alle andre muligheder fra os, og vores søn ville gerne starte i skole, så det ville vi ikke tage fra ham. Så selvfølgelig gør vi alt, hvad vi kan for, at han skal trives, når det er her, han skal gå, siger hun.