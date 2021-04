Flere unge skal vælge håndværk

DEBAT.

Af Rasmus Henriksen og Vagn Kjær-Hansen (SF), hhv. folketingskandidat for SF og medlem af Kommunalbestyrelsen for SF Brøndby

Der bliver færre og færre faglærte og det er et kæmpe problem for hele samfundet.

Skiftende regeringer har uden held forsøgt at få flere unge til at vælge håndværksfagene til. Senest har den socialdemokratiske regering hævet målsætningen om, at 25% af en ungdomsårgang skal vælge en faglig uddannelse til 30%. Men hverken de unge eller deres forældre har lyttet, for i mere end 10 år har andelen ligget på ca. 19%.

Brøndby har den største andel i hovedstadsområdet, for her vælger 21,3% af de unge i år at tage en faglig uddannelse.

I 00’erne lavede regeringen mange katastrofer, den største var dog at erklære, at Danmark skulle være et videnssamfund. Ikke fordi et videnssamfund er dårligt, men fordi man med et underkendte alle dem, der levede af at producere noget.

Folkeskolen er blevet akademiseret, tekniske skoler er blevet udsultet og unge med gode karakterer bliver guidet mod gymnasiet “for at blive til noget”.

Alt dette har sat sig så dybt i de unge og deres forældre, at uanset hvilke tiltag man har gjort de sidste 10 år, så har det ikke ændret ved, at de unge stadig vælger faglige uddannelser fra.

I Brøndby har SF været med til at forbedre vejledningen, og vi har sikret længere praktikforløb i skolen, så unge kan få ordentlig tid til at afprøve et fag.

Hvis vi skal udnytte vores grønne innovative førertrøje til noget, så er vi nødt til at have et ordentligt samspil mellem folk med lange uddannelser, og folk der er gode til at udforme deres ideer til konkrete produkter.

Vi skal have flere unge til at vælge en faglig uddannelse, og en start kunne være at vise de unge, hvilke job deres uddannelse giver adgang til, frem for at vise dem den skole de skal gå på.