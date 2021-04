Flere penge fra Christiansborg fører til færre lærere i Brøndbyvester

Debat.

Af Anders Thielow Simonsen, Kredsstyrelsesmedlem Brøndby Lærerforening, Tillidsrepræsentant Brøndbyvester Skole, afd. Krogagervej

I et år, hvor Regeringen (med forligsparterne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet) på Finansloven afsætter flere hundrede millioner kroner i puljer til ”Et generelt løft af Folkeskolen”, er det ærgerligt, overraskende, og nødvendigt for mig at gøre opmærksom på, at det står anderledes til i Brøndby.

Vi i Brøndby Lærerforening har et godt samarbejde med BKI-forvaltningen i Brøndby Kommune, og vi har igennem årene sat stor pris på, at skolerne i Brøndby Kommune har været højt prioriteret både politisk og økonomisk; også her i Folkebladet ved næstformand i Brøndby Lærerforening, Nils Greve Ros skal gives, hvor ros er fortjent

Det har givet, og giver, skolerne en god normering og et godt økonomisk råderum, så rammerne er gode, for at give Brøndbys børn den bedste skolegang.

Men grunden til, at jeg alligevel griber pennen, er, at en ændret regnemetode i Brøndby Kommune fører til, at vi på få år er gået fra 20 til nu 21,25 i såkaldt ”klassekvotient” med en forventet opskrivning til 22 i skoleåret 22/23.

På Brøndbyvester Skole betyder de øgede klassekvotienter en nedgang på 2,29 lærerstillinger i det kommende skoleår. På en stor skole som vores, kan det virke som småting, men i virkelighedens klasselokaler betyder det færre to-lærertimer, færre turboforløb hvor elever på mindre hold får styrket deres faglige egenskaber, færre AKT og inklusionsindsatser og meget mere.

I et år med flere penge fra Christiansborg, er det ærgerligt, at det fører til færre lærere i Brøndby.