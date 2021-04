Fængslet i fire uger for drabsforsøg i Brøndby Strand Foto: Robert Hendel

En 44-årig mand er anholdt for at have affyret skud mod et par, der sad i en bil i Bækelunden tirsdag eftermiddag. Onsdag eftermiddag blev han varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. En 44-årig mand er efter et grundlovsforhør holdt ved Retten i Glostrup varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger for at have affyret skud mod en mand og en kvinde, der sad i en bil

Af Robert Hendel