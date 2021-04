Få hjælp til at bekæmpe skadedyr

SPONSORERET INDHOLD: Er du plaget af skadedyr? Nogle gange kan man blive helt i tvivl om de dyr, man har uventet besøg af, egentlig tæller som skadedyr eller ej, men uanset hvad kræver det ofte hjælp at komme problemerne til livs. Her kan det være nødvendigt med en professionel skadedyrsservice, der har uddannede folk til at bekæmpe de forskellige dyr.

På hjemmesiden kan du finde et overblik over de forskellige skadedyr og hvordan de hver især kendetegnes. Det kan være med til at give dig indsigt i, hvad det er for nogle dyr, du måske har fået besøg af. De fleste skadedyr er meget vigtige at komme til livs så hurtigt som muligt.

Rotter og mus kan bære sygdomme med sig, ligesom de kan skade rør og isolering, mens bier og hvepse på loftet eller i skuret kan være meget generende, specielt hvis man er allergiker eller er bange for dyrene. Generelt er det ubehageligt at have besøg af skadedyr.

Kan have boet der længe

Et skadedyr kommer ikke fra den ene dag til den anden. Det kan godt føles sådan, men typisk vil der gå noget tid, før man lægger mærke til deres tilstedeværelse. Hvis der er tale om bier eller hvepse vil man typisk først opleve, at de er der, når de har bygget et bo og begynder at flyve omkring det, når de arbejder.

Nogle boer når at blive på størrelse med fodbolde eller endda større, før de opdages, mens andre opdages mens de er små. Det er også muligt at få sprøjtet for hvepse, så de holdes væk præventivt.

Rotter og andre gnavere har typisk fundet varmen i husets fundament eller i en kælder over vinteren, hvor de eventuelt har været gået i hi. I løbet af foråret risikerer man derfor at opleve, at der trænger skadedyr ind, der er vågnet op.