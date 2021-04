Er det på tide at skifte sengen ud?

SPONSORERET INDHOLD: Man kan hurtigt glemme, at ens seng også skal skiftes ud ligesom, at man skifter ens sko, når de går i stykker.

Det er det samme princip, men man kan selvfølgelig ikke se det på samme måde. Man skal nemlig mærke godt efter, når man skal vurdere, hvorvidt det er på tide at skifte sengen ud.

Hovedreglen med undtagelser

Man siger umiddelbart, at man skal udskifte ens seng efter 10-12 år. Det er hovedreglen, men der er selvfølgelig undtagelser til alle regler.

Hvis man har købt en billigere seng, så kan man heller ikke forvente, at den kan holde 10-12 år i perfekt stand. Det kan derfor være, at man skal skifte den ud nogle år før.

Det er både af hygiejniske grunde, men det er også for din muskler og leds skyld. Du kan nemlig få problemer med ryg, skuldre eller alt muligt andet i kroppen, hvis du sover i en slidt seng.

Mærk efter i kroppen

Din krop kan helt naturligt mærke, hvis du sover i en seng som er blevet for gammel. Du kan måske allerede mærke det, så snart du lægger dig ned. Hvis du føler, at din krop er anspændt eller det ellers er ubehageligt, så er det nok på tide at skifte den ud.

Du kan måske også mærke det, hvis du ikke længere føler dig lige så udhvilet om morgenen. Din søvn kan nemlig blive forstyrret af en dårlig seng.

Hvis du er så uheldig, at en af madrassens fjedre skulle springe, så burde der ikke være nogen tvivl. Så går der nemlig ikke lang tid, før endnu flere vil springe, og så kan sengen blive helt umulig at sove i.

Hvor kan du finde en ny seng?

Når du skal på udkig efter din nye seng, så skal du selvfølgelig undersøge, hvilke slags senge der er på markedet. Der skal nok være en seng til dig derude som er helt perfekt til din krop og dine behov. Der findes heldigvis senge som både kan passe til din krop og dit soveværelse.

Køb din næste seng her, og så er du sikker på, at du får en god kvalitet og en flot seng ind af døren. Selvom den er gemt væk i soveværelset, så kan en flot seng give dig et lille ekstra smil på læberne, når du står op om morgenen efter en god nattesøvn.