El-ladcykler bringer børn ud i det grønne

Forældre Rune og Charlotte Paridon og deres to børn kigger på, mens pædagog Sascha Thomsen og forælder og formand for forældrebestyrelsen Pernille Marquertsen sidder på cyklerne.

VALLENSBÆK. På to el-ladcykler skal vuggesutebørnene fra Nøddeboparken i fremtiden på tur ud i det grønne. De har allerede været på den første tur, der var så god, at et barn begyndte at græde, da turen var slut

Af Jesper Ernst Henriksen

Det bliver i fremtiden nemmere for pædagoger i Daginstitutionen Nøddeboparken at komme ud på eventyr i det grønne – de har nemlig anskaffet sig to nye ladcykler med el, som hovedsageligt er tiltænkt vuggestuebørnene. De har allerede været ude på den første lille testtur, og det gik rigtig godt.

– Et af børnene begyndte faktisk at græde, da de kom hjem, fordi de havde hygget sig så meget. Han ville ikke hjem fra den tur, fortæller Stine Pedersen, leder af Nøddeboparken.

Forældrebestyrelsen har søgt og fået penge fra Nordea-fonden til cyklerne.

– Cyklerne giver mange pædagogiske muligheder. De skaber større muligheder for at komme lidt længere rundt i vores nærområde, og det giver lidt mere frihed. På alle måder er det supergodt for både børn og voksne, fortæller Sascha Thomsen, der er koordinerende pædagog i institutionen.

Stor opbakning

Forældrene til børnene i Nøddeboparken bakker op om det gode formål med elcyklerne.

– Personligt tænker jeg jo, at det giver en kæmpe frihed til pædagogerne. De får muligheden for at komme ud med børnene på en anden måde. Man kan tage på nogle småture, og det vil sige, at man også kan byde ind med lidt mere spontanitet i hverdagen. Børnene kan tage af sted i nogle mindre grupper, og det kan give noget nærvær og omsorg for de enkelte børn. Det, synes jeg, er en kæmpe fordel. Og for pædagogerne er der også den der en-til-en kontakt med børnene, når de er af sted, siger Charlotte Paridon, der er mor til to børn i institutionen.

Formanden for forældrebestyrelsen, Pernille Brandt Marquertsen, tilføjer:

– Børnene bliver stimuleret meget mere, både ved at komme ud i naturen og opleve noget nyt, men også bare det at sidde i en cykelvogn og kunne opleve verden komme forbi på en ny måde og være i små grupper og få et andet lille fællesskab.

Nøddeboparken har i forvejen en bus, som de kalder naturbussen. Den kører børnehavebørnene jævnligt ture i, og med elcyklerne skaber de nu en rød tråd, så børnene allerede i vuggestuen får større muligheder for at opleve naturen på en ny måde.