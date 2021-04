DEBAT.

Af Ricky van Overeem (K), Formand Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk kommune

I Vallensbæk sender vi hvert år cirka 190 folkeskoleelver videre til erhvervsskoler, gymnasier samt øvrige og forberedende aktiviteter. Inden deres valg, bliver de vejledt af vores uddannelsesvejledere, som vejleder dem for deres eget bedste.

Den 5. februar 2020 havde vi i kommunalbestyrelsen en heftig debat, da Dansk Folkeparti og Soialdemokratiet ønskede at hæve måltallene for søgningen til erhvervsuddannelserne til 15%, det vil sige, de havde et stort ønske om at tage et større hensyn til antallet af ansøgninger til erhvervsuddannelserne, end til hvad de unge rent faktisk selv ønsker.

Personligt er jeg meget imod at sætte måltal op for vores uddannelsesvejledere, når det i virkeligheden er de unges liv, det drejer sig om. Kvaliteten af arbejdet handler efter min mening mere om, hvor mange der gennemfører deres valgte uddannelse og kan bruge den til at opnå fremtidige mål, til gavn for de unge og samfundet som helhed.

At vi i Danmark står over for en udfordring med, at vi har for få ansøgere til erhvervsskolerne, anerkender jeg 100%. Men denne udfordring skal ikke løses ved, at vi placerer de unge et forkert sted, blot for at opnå en højere ansøgningsprocent. Nej, vi skal der imod gøre erhvervsskolerne mere attraktive, så de unge til vælger erhvervsskolerne.

Jeg er derfor også rigtig glad på de unges vegne, når jeg ser på sidste års afgangselever, her er samtlige elever nemlig stadigvæk i gang med deres valgte uddannelse, trods de store udfordringer, som covid-19 har stillet dem overfor.

Drømmen lever fortsat for vores unge afgangselever, vores unge skal vejledes på en måde, så lyst og ønske kombineres med reelle faglige muligheder hvad enten det er erhvervsuddannelse eller den gymnasiet man vælger.