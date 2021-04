Drama foran Glostrup Hallen

Det kræver lidt ekstra at lave drama udendørs. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrups Dramaskole har ligesom meget andet været lukket ned på grund af corona. Nu er de dog tilbage, men undervisningen må foregå udendørs

Af Jesper Ernst Henriksen

På græsplænen i Egeparken lige ved siden af Glostrup Hallen mødtes holdet fra Den Kreative Dramaskole for et par uger siden for første gang i fire måneder.

Holdet har ligesom så mange andre ting været lukket ned på grund af corona, men med de første lempelser af restriktionerne, der gav tilladelse til udendørs aktiviteter, kunne de starte op igen. Det blev dog lidt anderledes, end når de normalt øver i kælderen under Glostrup Bibliotek.

– Vi kører kun 1,5 times undervisning, ellers kan det blive for koldt for børnene. Selvom noget drama kræver bevægelse, så er der en del drama, hvor man skal stå stille, siger Ronnie Jeppesen, der er underviser og leder af Den Kreative Dramaskole i Glostrup.

Ifølge ham er der dog også fordele ved at have undervisning udendørs:

– Det er en anderledes undervisning. De skal snakke højere, end når de er i en sal. Det er en god øvelse, for de skal lære at snakke højt, så på den måde er det en god idé at være udenfor. Når de laver teater på en scene, er der folk, der kigger på dem. Det skal de vænne sig til, og det er der lidt her, når de er udenfor. Det her hold har ikke fået lov at lave forestillinger endnu, så deri ligger også en god øvelse, siger han.

I de første par øvelser, er det ret tydeligt, at børnene endnu ikke er begyndt at bruge deres udendørs stemmer. Feedbacken på øvelserne er nemlig primært, at det er svært at høre, hvad skuespillerne siger.

Børnene er selvfølgelig glade for at komme tilbage.

– Det er fedt. Det er godt at kunne komme herover igen, siger Emilie Ludvigsen, en af eleverne på dramaskolen.

Det kunne Ronnie Jeppesen også mærke.

– De er virkelig glade for at komme tilbage. De har været hjemme i fire måneder fra skole og alle andre aktiviteter. Bare det at komme tilbage for dem er fedt, siger han.