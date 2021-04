Dit hus kan blive oversvømmet

DEBAT.

Af Ole Bertelsen - På vegne af Friluftsrådet, Valløvej 1, 2665 Vallensbæk Strand

Tirsdag den 20. april var der online borgermøde i Vallensbæk Kommune om risikostyringsplanen, der skal beskrive, hvordan man i kommunen vil håndtere oversvømmelse fra Køge Bugt.

Der var kun 13 deltagere, men kommunen har heller ikke gjort noget som helst for at orientere om sagen. Det ville ellers have været oplagt at fortælle om det truede område, risikostyringsplanen og borgermødet i Vallensbæk Nu, der udkom i ugen før. Især når der i risikostyringsplanen står, at cirka 1.100 husstande alene i Vallensbæk vil bliver ramt, når den ekstreme stormflod kommer. Det er især ejendommene mellem strandparken og Vallensbæk Strandvej samt ejendommene mellem Store Vejleå og Vejlegårdsvej, der er truet.

Friluftsrådet har udarbejdet et forslag, som sikrer havnene og hele strandparken mod selv den ekstreme stormflod. I kan se det på Friluftsraadets Storkøbenhavn Vest afdelings hjemmeside under aktuelle sager.

Friluftsrådet vil til alle truede husstande omdele en folder, der beskriver truslerne og løsningen med opfordring til at støtte Friluftsrådets forslag i jeres egen kommune. Forslaget er sendt til Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner. Høringsfristerne i kommunerne er i juni/juli.