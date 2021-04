Det var Socialdemokraterne, som droppede broen

Vagn Kjær-Hansen (SF). Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Jeg ved ikke om jeg skal grine eller græde, når jeg ser læserbrevet fra Torben Nymand, ny S-kandidat til kommunalvalget i november.

Kære Torben, det var jo dine egne partifæller, som for nogle år siden trak støtten til broen over Vestbanen og stoppede den gode forbindelse langs Vestvolden.

Års arbejde blev droppet på et kommunalbestyrelsesmøde, med det argument at cyklisterne og de gående bare kunne tage en omvej og bruge tunnelen under banen ved Nørregård.

En sammenhængende bred sti langs Vestvolden er netop en af de bedste midler til at flere vælger cyklen som transportmiddel. Til gavn for CO2-udslippet og miljøet i øvrigt. Jeg håber at den forbindelse kommer, selv om den blev droppet i første omgang.