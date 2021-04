Der er ingen byggeplaner på grønt område

Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

DEBAT.

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

Nogle gange tænker jeg, om Socialdemokratiet betragter politik som et Matadorspil. Man slår en terning, og håber på at alt bliver godt.

Vi konservative spiller ikke Matador med skatteborgernes penge. At ændre status på arealet mellem Vallensbækvej og Holbækmotorvejen fra erhverv til rekreativt areal betyder, at en værdi forsvinder, og der er ikke nogen garanti for, at den byggeret der ligger, kan genetableres, hvis først den er faldet bort.

Kommunen har ingen aktuelle planer om, at der skal bygges på området mellem Vallensbækvej og Holbækmotorvejen. Med en kommuneplan betyder det ikke, at noget realiseres, men at det er en mulighed i fremtiden.

Vi vil tage initiativ til at området skal beplantes med skov, som kan bruges rekreativt af borgerne i området med små stier og plads til leg, som vi med succes har skabt på den sydlige side, langs landsbyen.

Området er nu også særligt aktuelt, da vi jo har Socialdemokratiets valgløfte om, at der skal bygges støjafskærmning på hele den nordlige strækning af Holbækmotorvejen i Vallensbæk, som den tidligere regering ellers havde aftalt.