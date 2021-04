Demokrati og censur

Debat.

Af Troels Bennike (LA) Kandidat til kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

I Glostrup er lavet en Facebook gruppe, ”Politik i Glostrup”, som inviterer til ”anstændig” politisk debat i Glostrup.

I den gruppe har jeg været ganske aktiv i den seneste måned, og har været med til sikre en aktiv debat.

Alle mine indlæg har haft til formål at vise Liberal Alliances ideer og mål i Glostrup. I mit seneste indlæg har jeg krydret mit synspunkt med en udfordring af Socialdemokratiet, der er ganske usynlig i debatten på Politik i Glostrup.

Det indlæg er blevet slettet af administratorerne, fordi de anså mit indlæg som uanstændigt. Det kan jeg slet ikke genkende. Indlægget var direkte overfor Socialdemokratiet. Det ønsker man ikke. Det er censur. Det en knægtelse debatten og mine muligheder for at deltage i debatten. Jeg synes, at det er meget ærgerligt og er for mig et udtryk for en beskyttelse af Socialdemokratiet.

Måske Politik i Glostrup som Facebook gruppe rettere skulle hedde Socialdemokratiet i Glostrup?

Jeg håber, at vi kan have en mere fri debat her i Folkebladet.