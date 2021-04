Butikkerne åbne igen: Livet er skønt, når der er liv

Center manager Morten Nyholm viser John Engelhardt rundt i Glostrup Shoppingcenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Onsdag i sidste uge åbnede butikkerne i Glostrup Shoppingcenter igen, ligesom det blev muligt at sidde på byens restauranter og spise sin mad. Livet i byen er på vej tilbage

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag klokken 10 kunne alle butikkerne i Glostrup Shoppingcenter igen slå dørene op. Dermed er hele butikslivet atter åbent. Samme dag fik restuaranter, barer og værtshuse lov til at holde åbent for siddende gæster. Her gælder der dog krav om coronapas, hvis man skal sidde indendørs, og de skal lukke senest klokken 23 med sidste udskænkning klokken 22.

Onsdag klokken 12 gik Glostrup Shoppingcenters nye center manager, Morten Nyholm, en rundtur i centeret med borgmester John Engelhardt (V). De så masser af liv i centeret.

– Livet er skønt, når der er liv, og det er der jo hele vejen rundt her. Jeg håber, at mange Glostrup-borgere, og det gælder faktisk også dem fra Brøndby og Albertslund, at de vil komme her og bakke vores lokale detailhandel op. Det har den brug for, sagde borgmesteren.

Glostrup Kommune startede samtidig en kampagne for at få folk til at handle lokalt. Det bliver der selvfølgelig taget godt imod ved det lokale handelsliv.

– Vi vil gerne række ud til det samfund, vi er en del af. Vil man gerne have et levende Glostrup, så starter det også med, at man bruger sine penge lokalt, så vi kan skabe et liv, siger Morten Nyholm.

Han var godt tilfreds med forløbet af genåbningen.

– Det er gået rigtig godt. Trafikmæssigt ligger vi bedre, end vi havde håbet på. Her er glade kunder, glade medarbejdere og glade butiksejere, der har fået lov at åbne igen. Så det har været en fantastisk dag. Der er gang i alle butikker, siger center manageren.