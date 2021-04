Søren Wiborg er gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæks kommunalbestyrelse. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Søren Wiborg (S), Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæks kommunalbestyrelse

Kære Ricky Overeem. Fakta kan være en svær størrelse, når man er ny udvalgsformand. Der er udsigt til en stejl læringskurve, hvis du kun ser for dig, at en ændret tildelingsmodel i folkeskolerne i vores kommune er ensbetydende med en ekstra udgift.

Det plejer ikke at være en konservativ tilgang til den kommunale drift. Det er heller ikke nødvendigt for, at skolebestyrelserne kan se fornuften i at dele klasser, når det er nødvendigt.

Som tildelingsmodellen er i dag, så får skolerne alene midler for antallet af elever til skolen. Man kunne overveje at ændre det, så midlerne for hvert skolebarn blev sat ned, så der også blev tildelt midler for antallet af skoleklasser på den enkelte skole. Det er en model, man har i andre kommuner.

Det kunne være en inspirationstur værd at indhente erfaringer fra andre kommuner i stedet for blot at tænke, at det vil medføre flere udgifter til folkeskolen. Brug fantasien.

Slutteligt skal du lægge den kedelige vane væk med ikke at læse eller høre ordentligt efter, hvad andre skriver eller siger til dig. Ingen har beskyldt dig for at være bedrevidende tværtimod, så var teksten – ”mod bedrevidende”, hvilket er det helt modsatte.