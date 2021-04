Brøndby præsterer allerede på almene boliger

Debat.

Af Maja Holt Højgaard (S) Kandidat til kommunalbestyrelsen i Brøndby

Det er en smuk illusion Alexander Bruhn Skjøth præsenterer, når han i sidste uges blad skriver om ”direktøren og kontanthjælpsmodtageren mødes i området og snakker og griller sammen”. Men hvis hans ambition om at lokke flere ”økonomer og ingenører” til skal ske, skal der erfaringmæssigt noget mere til end blandede bydele. Udfordringen er blandt andet, at man uanset sine smukke idealer ikke kan tvinge ingenøren og direktøren til at ville grille med kontanthjælpsmodtageren.

Vi møder allerede hinanden i Brøndby. Vores børn går på de samme store skoler, modsat mange andre kommuner i området, hvis skoledistrikter er mere opdelte. På trods af 66% af boligerne i Brøndby er almene, er ingen af vores kvarterer på skiftende regeringers ghettolister. Blandt andet fordi dem der bor der, ikke er en homogen flok. Fordi vi har stærke boligforeninger. At tro, at man giver mennesker med lange uddannelser og minus chance for arbejdsløshed mere lyst til at slå sig ned i Brøndby, ved kun at insistere på at alle skal være blandede 1:1 er urealistisk.

Hvis man som SF’s kandidat er optaget af at tiltrække flere direktører, økonomer og ingeniører til Brøndby for at få en blandet by, så må vi konkurrere på natur, velfærd, pendlermuligheder og herlighedsværdi. Vi kan godt få flere med lange uddannelser til at flytte til Brøndby, hvis det er det vi vil, men det er gode pasningsmuligheder, en flot kommune med smuk natur og trafikale forbindelser, der er argumenterne. Ikke detailstyring af, hvem naboerne skal være.

Brøndby er den kommune med absolut flest almene boliger. Jeg er stolt af at bo i en kommune, der løfter så meget i flok. Som har så stor kulturel diversitet og alligevel formår at skabe klimarenoverede almene boliger, der trods diversiteten holder sig af ghettolisterne.

Hvis der er en ambition i hr. Skjøths harmdirrende indlæg jeg skulle støtte, så er det den om flere ældre- og ungdomsboliger. Det kunne være dejligt igen at stille seniorer, der solgte hus efter mange år i Brøndby, en god, ældrevenlig, mindre bolig i udsigt, så boligmarkedet ikke var så umuligt for børnefamilier. Mht. ungdomsboliger vil jeg gerne se, hvordan det går med ibrugtagelsen af The Mark, før vi kaster flere penge i noget, vi ikke har set markedet for. Unge mennesker har det med helst at ville bo, hvor der er mange andre unge – frem for i en perfekt flettet blandet by, efter socialistiske idealer. Hvis der er noget, Brøndby ikke har brug for, er det tomme lejligheder eller boligkvarterer.