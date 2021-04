Brøndby på guldjagt: Klædte de danske mestre af

Brøndby vandt lørdag eftermiddag med 4-1 over Fortuna Hjørring. Josefine Hasbo scorede de blå-gules tredje mål i kampen efter godt en times spil. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby sendte lørdag eftermiddag Fortuna Hjørring hjem til Vendsyssel med et nederlag på 4-1. Sejren blev grundlagt i løbet af to minutter midtvejs i første halvleg

Af Robert Hendel

Fodboldkvinderne fra Brøndby har indledt jagten på det danske mesterskab.

Lørdag tog de blå-gule imod de forsvarende danske mestre fra Fortuna Hjørring i anden spillerunde af slutspillet. Ærkerivalerne skulle vinde i Brøndby for at hænge på i guldstriden, mens Brøndby mere eller mindre kunne hægte de danske mestre af i topstriden.

Hjemmeholdet indledte kampen bedst, og det var også fuldt fortjent, at Agnete Nielsen kunne bringe Brøndby foran efter 22 minutters spil. Agnete Nielsen kom først på returbolden, efter at Fortuna-keeper Line Johansen fik hænderne på et hovedstød fra Nanna Christiansen helt ude ved den ene stolpe.

To minutter senere var Frederikke Lindhardt på pletten, da hun satte hovedet på et indlæg fra Theresa Eslund. I første omgang fik Frederikke Lindhardt ikke ordentligt ram på bolden, men sekundet efter fik hun muligheden igen, og her svigtede hun ikke. Dermed stod var stillingen 2-0 til Brøndby efter 24 minutters spil.

Den komfortable føring fik dog ikke hjemmeholdet til at slappe af, og de blå-gule fortsatte med at skabe chancer foran Fortuna-buret, men Line Johansen sørgede for, at gæsterne ikke indkasserede flere mål før pausen.

I anden halvleg fortsatte Brøndby-dominansen, men gæsterne fik langsomt kæmpet sig tilbage i opgøret, hvor Olivia Møller Holdt blandt andet en stor chance efter et hjørnespark, men bolden blev sendt over mål.

Knap ti minutter senere lukkede Brøndby reelt opgøret med endnu en scoring, da Josefine Hasbo fik bolden serveret tæt under mål af Nanna Christiansen. I to forsøg fik Josefine Hasbo sendt bolden forbi Line Johansen i Fortuna-målet, og så stod det 3-0 til Brøndby.

Olivia Møller Holdt fik reduceret for gæsterne, men bare to minutter senere lukkede og slukke Nanna Christiansen showet med scoringen til 4-1, der også blev kampens resultat.

Brøndby-topscoreren blev sendt af sted i højre side af banen. Ved baglinjen satte hun sin nærmeste oppasser af og tog et træk ind i banen, hvorefter hun sendte bolden forbi en chanceløs Line Johansen i Fortuna-målet.

Med sejren rykker Brøndby fra ærkerivalerne og puster fortsat førerholdet HB Køge i nakken. HB Køge vandt hjemme med 3-0 over KoldingQ. De tre point til Brøndby betyder også, at der nu er otte point ned til Fortuna Hjørring på tredjepladsen med otte kampe igen.