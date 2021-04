Brøndby banker FC Nordsjælland og er tilbage på førstepladsen Foto: Robert Hendel

Brøndby ligger nummer ét i Gjensidige Kvindeliga efter en sejr på 3-1 over FC Nordsjælland, hvor Agnete Nielsen tegnede sig for to af scoringerne. Foto: Robert Hendel

SPORT. Fodboldkvinderne fra Brøndby ligger atter i spidsen for Gjensidige Kvindeliga efter en sikker sejr over FC Nordsjælland, der blev sendt hjem til Farum med et nederlag på 3-1

Af Robert Hendel