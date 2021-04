Borgerprotester sætter byggeri på pause

Sådan kan arealet øst for Søndre Ringvej komme til at se ud.

Sydporten skal have en tur gennem maskinen igen. Grafik: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Byggeriet ved sydporten skulle egentlig have været vedtaget onsdag aften. Men de mange borgerprotester om særligt trafikforholdene fik politikerne til at sende sagen tilbage til behandling i forvaltningen

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er planer om at bygge nye boliger på den østlige side af Søndre Ringvej lige nord for afgræningen fra Vallensbæk Strandvej. Byggeriet skal hedde Sydporten, fordi det skal være en form for velkomst til Vallensbæk. Byggeriet har været meget omdiskuteret og har ændret karakteer flere gange undervejs.

For eksempel er planerne om et parkingshus som spydspidsen på byggeriet blevet droppet til fordel for parkering i niveau blandt træer og buske. Det var en ændring Martin Nielsson (S) fremhævede og tog ære for på kommunalbestyrelsens møde.

Der har også været en del kritik af trafikafviklngen fra projektet. Den kritik har nu fået sat projektet på pause, mens forvaltningen undersøger sagen nærmere.

– Det skyldes den usikkerhed, der er opstået om de trafikale forhold i området, der har vist sig i de høringssvar, der er indkommet fra borgerne. Det er vigtigt, vi lytter til borgerne, så der er ikke tvivl om, at vi skal sende den tilbage til forvaltningen, sagde Marianne Friis Mikkelsen (K).

Der var fuld opbakning til at sende sagen tilbage.

Kenneth Kristensen Berth (DF) sagde, at han håber ikke at se sagen igen, da han ønsker, at de nuværende lokalplan med mulighed for rækkehuse på området bliver realiseret fremfor etagebyggeri.