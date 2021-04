Borgere blæste til kamp mod efterladt affald i naturen

Der blev gjort forårsrent flere steder i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk i weekenden. Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. I weekenden blev der flere steder gjort forårsrent i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk, da Danmarks Naturfredningsforening arrangerede sin årlige affaldsindsamling. Alene i Byparken i Glostrup blev der samlet 3.500 cigaretskodder op fra jorden

Af Robert Hendel

Affaldssamlere i alle aldre gik i weekenden på gaden for at samle skrald op fra gaden i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

I Glostrup var omkring 40 personer lige fra små børn i klapvogn til pensionister mødt op i Byparken for at gøre forårsrent. Alene i området omkring Byparken blev der samlet 120 kilo­gram skrald ind.

– Det tyder på, at mange bakker op om vores fælles natur og gerne vil være med til at gøre en forskel, siger Helle Bager Nielsen, der stod bag affaldsindsamlingen i Byparken.

Arrangøren glæder sig især over, at der var mange børn med til den årlige forårsrengøring.

– Det tegner godt for næste generation. Affaldsindsamling er jo en meget konkret måde at lære sine børn om at passe på naturen, siger hun.

Skodder og mundbind

Danmarks Naturfredningsforenings havde i år særligt fokus på mundbind, mad-emballage, dåser og cigaretskodder.

På godt to timer havde affaldsindsamlerne smidt 3.500 cigaretskodder og 116 mundbind i de mange skraldeposer, og især antallet af skodder var både overraskende og chokerende for de mange indsamlere.

For at føre regnskab med det indsamlede skrald, havde arrangørerne lavet en resultattavle, der løbende blev opdateret. Den var med til at gøre det hele mere konkret for især børnene.

– Vi fik nogle gode snakke om, hvad der skulle til for at ændre på de store mængder affald i naturen. Eksempelvis var vi enige om, at der arbejdes med at skabe en holdningsændring blandt borgerne, men også flere skraldespande i bybilledet, siger Helle Bager Nielsen.

Næsten dobbelt op

I Brøndbyøster var mere end hundrede personer med til at samle 118,9 kilo­gram affald op alene i området omkring Brøndbyøster Landsby og Brøndbyskoven. Det var næsten en fordobling af af resultatet fra sidste år, hvor 44 personer samlede 62 kilogram affald ind.

– Vi så en stigning i antallet af børnefamilier, hvor især børnene er interesserede i at være med til at passe på naturen og muligheden for at gøre en god gerning, siger Maja Holt Højgaard, der stod for det lokale initiativ i Brøndbyøster.

Hun mener, at der med affaldsindsamlingen er skabt grobund for en ny, stærk tradition, hvor folk har mulighed for at gøre en god gerning sammen med naboerne.

– Jeg er enormt stolt af resultatet og af vores sammenhold. Det er det klassiske stærke fællesskab, som vi kender det her i Brøndby, siger Maja Holt Højgaard.