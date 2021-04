Børnene er tilbage i skole – og håret kan blive trimmet

Skolebørnene i Brøndby kan atter modtage fysisk undervisning. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Smittetallet i Brøndby er faldet så meget i de seneste uger, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sagt god for, at alle skoler, SFO’er og klubber i kommunen fra mandag har kunnet slå dørene op. Det samme gælder i de liberale erhverv i Brøndby, der ufrivilligt har været lukket i månedsvis

Af Robert Hendel

Smittetrykket er faldet i Brøndby. Styrelsen for Patientsikkerhed godkendte fredag, at skolerne kan åbne igen i denne

uge.

Det betyder, at eleverne i 0-4. klasse atter får undervisning i klasselokalerne, mens elever i 5.-10. klasse modtage fysisk undervisning hver anden uge som i resten af landet.

– Jeg er rigtig glad for, at børnene kommer i skole igen. Hvis de ikke kom i skole nu, kunne man godt frygte for resten af skoleåret, både socialt og fagligt, siger borgmester Kent Magelund (S).

Selvom smittetallene går den rigtige vej, vil han ikke række armene i vejret og juble.

– Vi ved ikke, om der kommer et udbrud igen, men vi ved, at vi kan håndtere det, hvis vi alle yder en stor indsats, siger borgmesteren.

Smitten er halveret

Antallet af nye smittede på en uge lå kort før påske på omkring 300 per 100.000 indbyggere. Mandag i denne uge var det tal halveret.

– Det er et effektivt arbejde, vi har har lavet sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, og det viser sig at have båret frugt, siger Kent Magelund, der også glæder sig over, at det også bliver muligt at blive klippet i kommunen nu.

Mandag kunne frisører, køreskoler og andre liberale erhverv i Brøndby langt om længe slå dørene op og modtage kunder efter måneders ufrivillig nedlukning.

– Det var lidt af en nedtur for de mange frisører, massører og så videre, der var klar til at åbne for en uge siden, men nu får de endelig lov, siger Kent Magelund.

Brøndbys borgmester tror og håber, at endnu flere vil lade sig teste, nu hvor et negativt testsvar er påkrævet for at kunne komme til eksempelvis frisøren.

– Det har måske allerede nu været medvirkende til, at tallet er faldet, fordi der er nogen, der ikke normalt har ladet sig teste, men som nu er blevet nødt til det, siger Kent Magelund.