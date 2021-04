Angreb er sket før: Møllen kunne være brændt ned

Brøndbyvester Mølle er flere gange blevet udsat for hærværk i forbindelse med fodboldkampene mellem Brøndby IF og FC København. For en måned siden blev den 133 år gamle mølle overdænget med maling. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyvester Mølle blev for en måned siden udsat for hærværk i forbindelse med Superliga-derbyet mellem Brøndby IF og FC København. For halvanden år siden var hærværk i forbind- else en derbykamp ved at koste møllen livet

Af Robert Hendel

På søndag møder Brøndby IF og FC København endnu engang hinanden på Brøndby Stadion.

På grund af corona-situationen bliver kampen spillet uden tilskuere, men det har ikke sat en stopper dem rivalisering, der er fansene imellem.

Det kom et af kommunens vartegn til at mærke op til den sidste Superliga-kamp mellem de to ærkerivaler. Her blev Brøndbyvester Mølle udsat for hærværk af endnu ukendte gerningsmænd. Hærværksmændene havde smadret ruder i den 133 år gamle mølle og overdænget den med hvid og blå maling både ind- og udvendigt.

Derfor har Brøndbyvester Møllelaug, der driver møllen, og politiet en kraftig formodning om, at ophavsmændene til hærværket skal findes i fanmiljøet omkring FC København. Forrige efterår blev møllen nemlig udsat for et lignende angreb, hvor der også blev begået indbrud med det formål at begå hærværk. Det skete på dagen for kampen mellem Brøndby og FC København den 6. oktober 2019.

– Dengang havde vi et lignende angreb, hvor de smadrede et vindue i møllen og smed romerlys ind i møllen, fortæller Preben Thorndal, der er formand for Brøndbyvester Møllelaug.

Han har en formodning om, at møllen er et yndet mål for hærværk, fordi nogle Brøndby IF’s fans bruger den i deres materiale.

Tæt på at brænde ned

Angrebet for halvandet år siden havde nær kostet møllen livet. Den blev ifølge Preben Thorndal kun reddet af, at nogle betjente fik sparket døren ind for at få bugt med flammerne, der havde sat sig tungt på en bunke papir-opskrifter.

– Dér vidste vi, at det var fans af FC København, for politiet var lige i hælene på dem, siger Preben Thorndal.

Han og resten af Brøndbyvester Møllelaug er godt trætte af, at møllen er blevet genstand for hærværk, for ingen af medlemmerne er synderligt interesserede i fodbold. Samtidig er møllen ved at gennemgå en større renovering.

– Vi har lige gået og kalket den sidste forår, og der stod den rimelig skarp. Det arbejde er spildt nu, forklarer Preben Thorndal.

Han har ikke noget imod den rivalisering, der er imellem de to holds fans. Formanden for Brøndbyvester Møllelaug håber dog, at de vil afholde sig fra at begå hærværk.

– Det er lige så tåbeligt, når nogen fra Brøndby kører til Skodsborg for at lave hærværk på en bus. I sidste ende er de nok lige gode om det, siger Preben Thorndal, der er ærgerlig over, at brugerne af møllen bliver inddraget i en konflikt, de ikke har nogen aktier i.

Dyr omgang

Den seneste hærværksepisode på møllen, som fandt sted for en måned siden, mødte skarp kritik af Brøndby-borgmester Kent Magelund (S).

– Det skæmmer glæden ved fodbold, og det er synd for borgerne. Det er ældre borgeres værested, der er blevet vandaliseret. Det er sgu ikke i orden, fortalte Kent Magelund dengang til Folkebladet.

Brøndby Kommune ejer møllen, der i øjeblikket gennemgår en større restaurering. Den historiske bygning, der blev opført i 1888, er med tiden blevet et vartegn for Brøndby Kommune og er samtidig et symbol på det landbrugssamfund, der kendetegnede området, inden det udviklede sig til en moderne forstad til København.

Derfor er det også Brøndby Kommune, der betaler for udbedringen af skaderne på facaden. Skaderne inde i møllen må brugerne dog hæfte for. Og det bliver ifølge Preben Thorndal en omgang, der løber op i flere tusinde kroner plus mere end 100 mandetimer.

Det har fået foreningens kasserer, Torben Nielsen, til at henvende sig til de officielle fanklubber for Brøndby IF og FC København. Han ved godt, at de to fanklubber hverken kan stille noget op, eller har noget med hærværksaktionerne at gøre. Begge fanklubber har tydeligt gjort klart i deres vedtægter, at tager afstand fra vold og hærværk.

Kassereren for Brøndbyvester Møllelaug håber alligevel, at de to fanklubber kan tale hærværksmændene til rette. Han frygter nemlig, at der i forbindelse med den næste kamp kan ske endnu et angreb på møllen.