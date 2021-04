Andre måder at være billejer

SPONSORERET INDHOLD: I den moderne verden er der et stort behov for transport. Den tilbyder da også de væsentligste transportmuligheder, men de fleste koster og er tidsbegrænsede. Selvom en bil koster mange penge, giver den dig både hurtig transport og frihed til at køre, når du vil, og hvor du vil.

Af SPONSORERET INDHOLD

Få opfyldt dine bildrømme

En bil behøver dog ikke nødvendigvis koste lige så meget, som du måske tror. Du har nemlig flere muligheder for at kunne køre i en bil lækker af udseende på verdens utallige vejsystemer end ved blot at købe den.

En af de muligheder er at lease den. Det kan du for eksempel gøre hos perbcars.dk, der tilbyder dig ønskebilen. De har udarbejdet et skema, hvor du skal indtaste dine præferencer ift. bilen, dit kørselsbehov og din ønskede leasingtype. Dette kan du desuden læse mere om på deres hjemmeside.

Erhverv eller privat?

Først skal du selvfølgelig være klar over, hvorvidt det, du søger, er privat- eller erhvervsleasing. Er det erhvervsleasing er det med god grund andre overvejelser, man gør sig, end ved privatleasing. Splitleasing er eksempelvis optimalt for erhverv, da det vil give virksomheden mulighed for at dække de arbejdsrelaterede kørselsbehov, mens medarbejderen selv betaler for privat kørsel.

Leasing for private

For private, der ikke skal lease bil i samarbejde med deres arbejde, er sæsonleasing eller flexleasing at foretrække. Ved flexleasing skal du kun betale en lille del af registreringsafgiften og værditabet månedligt.

Det egner sig perfekt, hvis du ønsker en bil importeret fra udlandet, da du ikke vil skulle betale fuld registreringsafgift. Kun perioden, hvori leasingaftalen gælder, skal du betale registreringsafgift og værditab for. Sæsonleasing er næsten lig flexleasing. Den primære forskel er, at du leaser to biler i stedet for en. På den måde kan du få en sommeregnet bil til sommerhalvåret og en vinteregnet bil til vinterhalvåret.