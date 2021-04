Ambitiøs aftale: 3.000 flere skal bevæge sig for livet

I forbindelse med underskriftseancen viste 5.A fra Brøndbyvester Skole, hvordan en skoledag i det fri kunne se ud. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby er blevet visionskommune i ”Bevæg dig for livet”, som er en stor partnerskabsaftale om at få danskerne til at røre sig mere. Målet i Brøndby er, at 3.000 flere borgere skal være medlem af en idrætsforening

Af Robert Hendel

De fleste kender til Brøndby IF, men idrætslivet i Brøndby byder på meget mere end fodbold.

Ifølge borgmester Kent Magelund (S) er kommunens foreningsliv mangfoldigt og fuld af ildsjæle, der i samspil med kommunen bidrager til bevægelsesglæde og fællesskab hos borgerne.

Imidlertid er der stadigvæk en del borgere, som ikke er med i de aktive fællesskaber eller er aktive på egen hånd, og det vil Brøndby Kommune gøre noget ved i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DGI gennem partnerskabsaftalen ”Bevæg dig for livet”, som er den største af sin slags i dansk idræts historie.

– I løbet af de næste fem år skal mange flere borgere i Brøndby opleve glæden ved at bevæge sig og ved at være en del af et aktivt fællesskab. Med DGI og DIF på holdet, forventer jeg, at vi kommer i mål med vores høje ambitioner om, at 2.000 flere voksne skal blive fysisk aktive og at 1.000 flere børn og 1.000 flere voksne bliver en del af foreningslivet, sagde borgmester Kent Magelund (S), inden aftalen blev underskrevet ved træningsfaciliteterne ved Eng­toftegård.

Idræt og bevægelse er et af fokuspunkterne i kommunens strategi frem mod 2030. Kent Magelund mener derfor, at det er oplagt, at Brøndby er med som visionskommune i ”Bevæg dig for livet”.

De kommende fem år vil kommunen skabe bedre rammer for bevægelse og fællesskaber på tværs af foreninger, frivillige, kommunale institutioner, DGI og DIF.

– Det handler kort og godt om at sætte Brøndby i bevægelse. Foreningslivet er godt og stærkt i Brøndby Kommune, og sammen kan vi få endnu flere aktive og medlemmer i foreningerne. Det er der brug for efter mere end et år med corona på sidelinjen, fortæller DGI Midt- og Vestsjællands formand, Bruno L. Hansen.

Ifølge Danmarks Idrætsforbund er Brøndby Kommunes målsætning om 3.000 flere idrætsaktive borgere med til at skabe stærkt fundament for et langt og aktivt liv.

– Brøndby er ikke bange for at sigte højt, når det kommer til idræt og bevægelse. Hos DIF ser vi desuden frem til, at den kommune, hvor vores eget domicil ’Idrættens Hus’ er placeret, bliver en del af ’Bevæg dig for livet’, siger Thomas Bach, der er næstformand i Danmarks Idrætsforbund.

Aftalen blev underskrevet fredag den 23. april 2021 i Brøndbyskoven af borgmester Kent Magelund, formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen, næst-formand for DIF Thomas Bach og formand for DGI Midt- og Vestsjælland Bruno L. Hansen.

Inden underskriftseancen gav elever fra 5.A på Brøndbyvester Skole prøver på, hvordan en aktiv skoledag i det fri kunne se ud med cirkel-træning i de udendørs træningsfaciliteter ved Engtoftegård.