Aftenskoler får lov at beholde penge

Aftenskolerne får lov til at beholde de penge, som de ikke har brugt i 2020. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen gik imod en anbefaling fra administrationen, da de lod aftenskolerne beholde de penge, som de ikke har brugt i 2020

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde i marts, at aftenskolerne i Glostrup ikke skal tilbagebetale tilskud i den såkaldte 10-procentspulje, der skal bruges på debatskabende aktiviteter. Dem har det været svært at afholde i 2020, og derfor har aftenskolerne ikke brugt de tildelte penge.

Det blev derfor godkendt, at aftenskolerne kan overføre budgettet til 2021 og bruge pengene her, for eksempel i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Forslaget var stillet af Dan Kornbek Christiansen (K).

– Aftenskolerne har haft meget svære vilkår under corona-pandemien. Vi er nået frem til at fokusere på 10-procents-midlerne. Jeg vil gerne sige tak til de andre partier for at bakke op om det her og glæder mig over, at vi også fremover kan have fokus på debatskabende arrangementer, sagde han.

Forslaget har været behandlet flere gange, og af sagsfremstillingen fremgår det, at kommunalbestyrelsen i denne sag gik imod en anbefaling fra administrationen, hvilket er lidt usædvanligt.

Problemet er, at andre foreninger ikke har fået lov at overføre ubrugte midler fra 2020 til 2021. Har en idrætsklub for eksempel ikke brugt et tilskud til træneruddannelse i 2020, skal den søge om samme tilskud igen i 2021.

Forslaget er derfor imod almindelig praksis og vil betyde, at der også skal tages stilling til forholdene for andre foreninger, oplyste administrationen, der derfor anbefalede at afvise sagen.

Det var der dog 18 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der valgte ikke at gøre. Bylisten undlod at stemme.