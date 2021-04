Åbn døren til en verden af kryptovaluta og crypto wallets

SPONSORERET INDHOLD: Måske har du før hørt om kryptovaluta og crypto wallets og måske har du ikke. Hvis du ikke har, så er du nok langt fra den eneste.

Kryptovaluta er stadig en valuta og en form for investering som er forholdsvis ny på markedet. Måske kender du til bitcoins og har hørt om dem før. Uanset hvad så tyder det på at kryptovaluta er kommet for at blive, og at de snart bliver en meget større del af vores dagligdag end det førhen har været.

For mange mennesker er aktier og investering blevet en hel normal del af dagligdagen, og en utrolig populær løsning indenfor investering af økonomiske midler. Hvis man spørger om kryptovaluta, vil folk nok se lidt anderledes ud i ansigtet. Det ligger i menneskets natur at forblive i trygge og velkendte omgivelser, og derfor kan det for mange være en smule grænseoverskridende at skulle hoppe ud i nye ting.

Derfor er kryptovaluta og crypto wallerts for mange et mystisk og lidt fjernt begreb. Det kan vi hurtigt lave om på. Det tyder nemlig på at det er en handelsform og valuta som er kommet for at blive, særligt fordi at den såkaldte blockchain teknologi som står bag kryptovalutaerne, har et stort potentiale i fremtiden. Hvis du alligevel er blevet nysgerrig og gerne vil lære mere, kan du klikke lige her og blive klogere på kryptovaluta og crypto wallets.

Hvad er kryptovaluta?

Hvis der ikke ringer en klokke når du hører ordet kryptovaluta, så gør der måske når du hører ordet bitcoins. Bitcoins er nok den kryptovaluta som har været mest omtalt i medierne, og omkring 2016 begyndte interessen for bitcoins at stige utrolig meget. Her blev der for alvor sat gang i sagerne for teknologien bag kryptovaluta, og værdien af en bitcoin steg absurd meget.

Nu findes der mange forskellige former for bitcoins, som kan handles på mange forskellige platforme. Det vil tage lidt tid at sætte sig ind i alle de forskellige typer af kryptovaluta, men når man først er i gang, er det super nemt. Desuden kan det forventes at værdien af denne form for valuta vil stige i fremtiden. Kryptovaluta er altså en valuta som kun findes på internettet, og som du ikke kan handle med i fysisk form. Egentlig er det en valuta som man handler med lidt på samme måde som aktier, og ses ofte som en fremtidig investering.

En crypto wallet er som navnet antyder, en platform hvor du kan samle alle dine kryptovaluta på et sted. Nogle platforme tillader kun en form for kryptovaluta, og derfor kan det være en fordel at hente sine valuta over i en wallet hvor du kan samle dem alle sammen uden at skulle have dem forskellige steder. Desuden er det med en wallet nemt og hurtigt at handle med din kryptovaluta, og tjekke din saldo lige præcis når du har brug for det.