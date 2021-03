Virtuel idrætsundervisning

Eleverne fik pulsen op hjemme foran computeren.

Vallensbæk. Skoleelever i Vallensbæk har over de seneste par uger fået virtuelt besøg af medarbejdere fra Vallensbæk Kommune, som overtog undervisningen med sjove og lærerige lege

Af Jesper Ernst Henriksen

Klassisk tavle-undervisning i fag som dansk og matematik kan de fleste nok forstille sig, hvordan man kan klare virtuelt. Men der bliver også undervist virtuelt i andre fag. Forleden stod den i 5.C på Egholmskolen på virtuel helkropstræning, køkkenredskabsbingo og squat-challenge, da eleverne skulle logge på til dagens undervisning. Klassen var nemlig indbudt til ’Virtuel Sjov med CSF’, hvor tre medarbejdere fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid i Vallensbæk Kommune overtog undervisningen i 90 minutter.

Teamet bestod denne gang af en motionskonsulent, en idrætskonsulent og en fra madinitiativet Madborgerskab, der diskede op med en sjov omgang undervisning, hvor eleverne skulle begive sig ud på tre online poster i Teams med forskelligt indhold.

Fokus var på idrætsfaget, så klassen fik sved på panden med en kort helkropstræning og en squat-challenge. Men eleverne i 5.C fik også udfordret deres køkkenredskabsviden med en sjov omgang køkkenredskabsbingo. De skulle nemlig løbe i pendulfart mellem computeren og køkkenet for at finde udvalgte køkkenredskaber, hver gang et bingo-nummer blev trukket.

– Det er en sjov måde at få lært børnene om forskellige køkkenredskaber, og hvor de finder dem i et køkken. Dåseåbneren var især udfordrende at identificere, siger Stine Elmer Madsen fra Madborgerskab.

Et skævt indspark

Initiativet ’Virtuel Sjov med CSF’ blev startet for at give Vallensbæks skoleelever lidt variation i hverdagen.

– Det kan være godt at få et sjovt afbræk i undervisningen, så der sker noget andet end den traditionelle undervisning. Så vi har haft fokus på at lave et skævt indspark, hvor vi gav klasserne mulighed for at få en fælles oplevelse, hvor de kunne konkurrere og grine sammen i stedet for bare at mødes online til undervisning, siger Stine Elmer Madsen fra Madborgerskab.

Det er ikke kun 5.C på Egholmskolen, der har kunnet se frem til at få virtuelt besøg – alle klasser på 5. og 6. årgang på Vallensbæks tre folkeskoler har fået tilbuddet. Indtil videre har ni klasser fået besøg over de seneste par uger, mens to klasser får besøg i løbet af uge 10.